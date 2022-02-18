【公院爆煲】醫管局今日騰空室內地方　如後勤房間、走廊等改為病人等候區

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（資料圖片）

本港第五波疫情令公營醫療體系不勝負荷，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（18日）表示，今日陸續騰空室內地方，如後勤房間、走廊等，目標今日安排所有急症室外等候病人返室內，因擔心戶外病人，特別係呢幾日愈來愈凍，所以點困難都會盡量將病人移回室內，會視乎通風等設施。

何婉霞提到九龍區醫院即使已盡力安排入室內，仍有大量病人由院舍送入急症室，會盡最大努力，但輪候時間也會很長，會安排長者回安老院舍，希望院舍接收情況較好的長者，會提供外展醫療隊予院舍，同時間已減非緊急5成，如專科門診，預約檢查，政府亦在研究更多社區隔離設施。

何婉霞又呼籲善心人士不要捐物資至醫院，以免影響救治情況，反而最缺是醫護人手，再次呼籲私營同業加入團隊。

被問到私家醫院可如何幫助公院，何婉霞指私家醫院未必能接收確診病人，但正商討是否能以其他形式作協助。

消息指，明愛醫院日間普通科門診會在傍晚辦公時間過後，騰出空間安置在戶外等候急症，及等待入院人士入內，避免眾人在露天低溫下等待。現在日間普通科門診會盡快處理日間預約人士，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文