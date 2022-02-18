【安老院舍】安老服務協會：醫院須接收病症未明顯但初步確診個案　呼籲長者接種

▲ 許多院舍都出現感染個案。（資料圖片）

第五波疫情爆發，安老服務協會指，現時已經有50間安老院舍出現確診個案，院舍長者感染死亡率高達28%，協會指醫院須接收病症未明顯但初步確診個案，並呼籲院舍長者應該接種疫苗。

而對於日前有報導指出院舍拒收長者回院，導致加重醫院負擔，增加長者感染風險一事，業界亦作出回應，指院舍是照顧者並非治療者。

協會指，目前院舍員工及長者感染病毒的數據仍持續上升，業界即使盡力應付，也難於抵禦急速傳播的Omicron病毒。近日陸續出現，有院友因未有在醫院完成檢測、已確診症狀輕微的院友被直送返院舍，導致出現院舍隱性傳播。業界重申院舍是擔當社區照顧者的角色，為有需要長者提供持續住宿照顧服務。

業界強調，對於應對患有高度傳染病的長者，院舍實在束手無策，難以充當醫療診斷及提供治療的角色。業界一直面對嚴峻的人手短缺問題，加上院舍沒有足夠的隔離空間、也缺乏充足的防疫物資及專業醫護人員，更沒有負壓系統等設備裝置，只能盡力把初步確診者送院治理，希望長者能獲得適切及適時的治療和醫療支援。

因此協會懇請社會大眾予以諒解及實際行動支援安老行業抗疫，呼籲加快為院舍長者接種疫苗，提高保護屏障；醫院須接收病症未明顯但初步確診的個案，避免讓患者滯留院舍，出現一觸即發的院舍爆發危機，影響社區抗疫防疫工作。

另外，協會指出，政府應預留亞博館位置或另覓新的隔離場地給已感染的長者，避免院舍疫情蔓延至社區。協會強調，有效控制院舍疫情傳播，能直接減低對公共醫療的負荷，是共同對抗社區病毒的重要一環。

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記者：袁澍