【公院爆煲】護士協會稱有初確長者戶外等候約一周致現併發症　倡體育館暫接急症室外患者

▲ 連日多間公立醫院均在急症室外，安排病人露天臥床候診。(黃傑偉攝)

本港第5波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，連日多間公立醫院均在急症室外，安排病人露天臥床候診。港大感染及傳染病中心總監何栢良批評當局要讓病人，特別是長者在戶外等候是不可接受（即看:下一頁）。香港護士協會主席源志敏坦言，公院的服務已經面臨崩潰的臨界點，曾遇過有初確長者在戶外等候入隔離設施時已出現併發症，籲當局馬上解決問題，建議開放體育館暫時收急症室外新冠患者。

▲ (黃傑偉攝)

源志敏今日（18日）接受TOPick訪問時指，現時多間醫院急症室外有不少病人等候診症，亦有部分人在公院外是等候複核核酸檢測結果，惟由於近日的檢測量大增，基本上要等候6至7小時左右，即使是救護車車駛至也需等候約兩小時，形容情況非常令人絕望：

昨日有救護車到急症室門外約兩小時後先有人「招呼」佢。

他又指，部分病人檢測結果如呈陽性，若病情較重就可以被送入院，輕症者則需等候隔離設施，但基本上也需要等候約一星期，部分人更需要回家等待。不過，他坦言有好多病人都堅持留低，一旦出現甚麼問題，也可以盡快得到救助。另外，加上有安老院舍拒收經醫生評估後可回院舍的長者，導致大批市民在門外等候。

他認為當下必須馬上解決問題，又透露部分醫院及聯網已決定，清空醫院的物理治療部、職業治療部、醫院餐廳、大堂等接收病人，盡量騰空位置安放病床，「可以擺都擺晒，但都收唔晒」。

源志敏又指，曾遇過有初確輕症長者在戶外等候入住隔離設施約5至6天後，出現其他併發症，包括呼吸困難等，最後須入院接受治療。他又指，原因醫院的病房只可安放40人，至今已收到70至80人，認為醫院已經是身處在一個「戰地醫院」的形式，指現時不是一個指責或悲傷的時間，盡力「救得一個得一個」：

也輪不到你說甚麼，爭取時間，可以做的都已經盡做，救到誰就救誰......

他呼籲院舍不要拒收可回院舍的長者，指未來數天天氣明顯轉冷，長者或因而出現低溫症，出現「凍死」的情況：

最後長者不是死於新冠疫情，說得粗俗些就是在街冷死。

另外，他又呼籲當局開放體育館暫時接收急症室外新冠患者，坦言只靠醫管局是不可能解決到問題，一定要社會一同齊心，以免悲劇發生：

寒冷天氣時，體育館都會開避寒中心開啦，為甚麼現時這些情況就不開呢？可以讓老人家在體育館內等候嘛！

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩