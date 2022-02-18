【致謝議案】立法會通過施政報告致謝議案　李家超：議員理性辯論、立法行政良性互動

▲ 立法會通過《施政報告》致謝議案。（立法會直播截圖）

立法會大會今日就施政報告致謝議案進行表決，議案最終獲選舉委員會、功能界別、地方選區產生的三部份在席議員過半數贊成，獲得通過。一連三日的致謝議案辯論共有88名議員發言，歷時20小時21分鐘。

政務司司長李家超在總結發言時表示，很高興議員在整個過程中踴躍發言、為香港整體利益提出意見、理性辯論，並無損害國家或香港利益的歪曲事實或抹黑，沒有破壞一國兩制的搗亂和煽動，具建設性及以香港整體利益為依歸，充分引證了完善選舉制度及落實愛國者治港的原則之後，立法會與行政機關良性互動，為推進良政善治奠下成功基礎。各司局長在這三日聆聽議員意見後，會在各政策範疇回應，並與政策局及其他同事繼續完善相關政策，確保政策措施有效及適當。

李家超續指，特區政府將繼續全力以赴，並且在中央政府的全力支持下，致力解決目前抗疫工作的3個樽頸，包括大大提升檢測能力、增加隔離及治療設施，打贏與新冠病毒的戰役。

提出動議的內務委員會主席、民建聯李慧琼表示，議案本身無方向性，為議員提供一個平台就《施政報告》發表意見。

特首林鄭月娥發聲明，感謝立法會今日通過《施政報告》致謝議案，但她重申目前抗擊疫情是壓倒一切的任務，而穩控疫情是香港大展鴻圖的必需基礎。因此，特區政府會繼續以最堅強的意志，用好中央的大力支持，以堅定的信心，竭力抗擊這場硬仗。

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記者：陳葆琳