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【藝人抗疫】TVB節目《Hands Up》有主持確診 關宛珊日做兩次快速檢測戴口罩防疫

親子 17:49 2022/02/18

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無綫節目《Hands Up》主持伍文生和潘靜文分別於2月16日及2月17日經檢測後初步確診新冠肺炎，懷疑兩人於2月13日食午飯時感染，當日參與拍攝的主持人都有戴上口罩，眾人進食外賣時，拿了自己的飯盒後分開食飯。

最新影片推介:

育有10個月大仔仔及《Hands Up》主持之一關宛珊，今日（18日）接受Topick記者訪問，指自己剛開始感到擔心，現時在家中即使洗澡睡覺都戴上口罩，防止自己中招傳給家人。

早兩日收到電話嗰陣係好擔心嘅，都擔心自己會唔會感染咗，而傳染咗比佢哋。但之後就都唔到我擔心，喺屋企就算沖涼瞓覺都戴口罩，勤洗手消毒，始終得我自己湊BB，除咗唔錫啖佢之外，一切都如常。


而關宛珊的老公Patrick Sir（林溥來）今日則更新社交網，上載對仔仔又攬又錫的照片，笑言見到可愛的仔仔，不捨得去上班，關宛珊說會繼續做快速測試確保安全：

前幾日老公生日又唱生日歌吹蠟燭，日日都狂錫BB，我哋呢幾日每日都有做一至兩次快速測試，都係陰性，但會繼續check實。

而從關宛珊的IG動態照片所見，她為仔仔掃風時都全程戴住口罩，反而Patrick Sir就非常淡定，繼續向仔仔又攬又錫。記者續問到Patrick Sir是否仍要出外開工？關宛珊透露老公仍然要返公司工作，不過只是一個人返公司，其他同事都會在家工作。

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記者：陳麗薇

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