【MIRROR抗疫 】盈科拓展宣布MIRROR任抗疫大使拍宣傳片　捐贈10萬套快速測試套裝

▲ MIRROR將任抗疫大使拍宣傳片。（經濟日報圖片）

MIRROR作為人氣男團組合，宣傳推廣普遍相當有效。有見及此，香港正值第五波疫情下，李澤楷旗下盈科拓展（SGX：P15）決定推出4項方案，決定以MIRROR作為抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫；估計有MIRROR幫手宣傳抗疫，可事半功倍。

除邀請MIRROR拍抗疫宣傳片，盈科還會為10萬位通過Dr go遙距診療平台問診的患者每位補貼診費200元。第三，盈科會為政府衛生署健康熱線提供3000條客戶服務線路支持，回答市民提問。第四，捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。

盈科拓展指，全港上下同心同德，團結一致，必能戰勝疫情。

另外，李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞，長實指正接受新冠肺炎檢測，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋