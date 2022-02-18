【明星理財】戴祖儀靠NFT賺500萬掀熱潮　陳冠希加入戰團卻出師不利

▲ 戴祖儀一向精明理財。（取自IG）

NFT（非同質化代幣）的熱潮由去年起席捲全球，因其不可分割、不可替代、獨一無二的特性，吸引不少資金流入投資市場。香港不少藝人近期亦紛紛加入戰團,，其中一向甚有眼光的TVB藝人戴祖儀（Joey），早前跟朋友合夥投資的NFT產品，推出市場後極速售罄，被指大賺500萬元，令這股娛圈NFT熱潮成為熱話。

戴祖儀有份投資的一款為數6888隻的「草泥馬NFT」，2月初在交易平台推出後，在短短15分鐘內已售罄，據知因此賺約500萬元，惟戴祖儀稱自己只是其中一位投資者，不會由她淨賺，功勞要歸於開發產品的團隊。

娛圈投資高手

然而，由此可知不少藝人其實已經加入NFT這個元宇宙市場，作為理財投資期望藉此增加收入。於上月底於NFT買賣平台Open Sea推出的一款「Who Is This Boy」系列，其蛋頭形的蛋人角色，配以不同動物、名人、流行文行等的等可愛造型，就得到不少藝人支持。

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已知有份購入「Who Is This Boy」 NFT的藝人就有林盛斌、林芊妤、吳若希、黎諾懿、陸浩明、林秀怡、、陳敏之、譚杏藍等，其中吳若希的蛋人以購入價加密貨幣0.05eth計算，更曾一度升值50倍。

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為加強此NFT項目的吸引力，「Who is the Boy」官方更為此加入「尋寶遊戲」元素，用戶凡於100日內集齊遊戲內9個世界的特定NFT，即有機會獨得40ETH，價值曾一度接近100萬港元，因此令不少投資者感到興趣。

陳冠希加入戰團

明星NFT熱潮在台灣早已興起，全因由天王藝人周杰倫加持的「Phanta Bear」NFT，一度衝上全球最大交易平台OpenSea的即時交易量冠軍，更令周董被封「King of NFT」。

▲ 陳冠希加入戰團。

另一位潮人陳冠希自不怠慢，近日其策劃的NFT項目2426C，在2月15日便推出了首個「NVLPE Series Collection 01」系列，當中以不同領域的8組創作單位組成，包括：國際紋身藝術大師Dr.Woo、Heart NFT x 潮流品牌Emotionally Unavailable、時裝品牌CLOT等，總共推出8888件作品，可是開售後曾因技術問題被詬病，令官方要急出致歉聲明，更一度跌破開售價。

而在香港近日陸續加入NFT市場的藝人就有張建聲、方力申、鄺潔楹、蔚雨芯等等，當然投資虛擬貨幣市場有一定高風險，但相信這股明星投資熱潮仍會持續一段時間。