【上水屠房爆疫】屠房員工、買手等86人檢測陽性　今暫停活豬屠宰程序

▲ 上水屠房爆疫86名從業員檢測陽性。

食物環境衞生署今（18日）表示，共86名屠房員工、買手及進口商員工等檢測呈陽性，由於需進行全面清潔消毒，上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序，荃灣屠房會配合業界的需要加強屠宰服務，明日將恢復提供有限度服務。



食環署指出，現時每星期為所有上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）進行2019冠狀病毒病深喉唾液檢測，今早獲悉最新一期共約1 100個樣本的化驗結果中，共有86個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心，並指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，化驗結果呈陽性人士及其密切接觸者不得進入。



上水屠房日常的活豬拍賣會改以其他形式進行，業界已獲知會，可安排將豬隻運到荃灣屠房屠宰。為審慎起見，荃灣屠房今日稍後也會進行清潔消毒，食環署亦會採取特別措施，盡快為進入荃灣屠房的人士安排2019冠狀病毒病檢測。



發言人表示，上水屠房的清潔消毒工作預計可在今日完成，並於明日（29日）恢復提供有限度服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。政府亦已與相關業界聯絡，建議增加冰鮮及冷藏豬肉食品供應。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上水層房有千多名員工，大概有80人染疫，個案及密切接觸者會留在家中。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，據其了解確診屠房從業員涉及多個工種，包括政府化驗人員、賣手及運輸等，目前屠房已停止運作以進行消毒，相信明早早市的鮮豬肉供應會受影響。他又表示，目前屠房仍有3000隻豬，要視乎消毒進度，希望明午供應可較穩定，盡量減少對市民的影響。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰