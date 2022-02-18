【天氣轉冷】天文台發出寒冷天氣警告　濕冷天氣持續至下周中期

▲ 天文台發出寒冷天氣警告。（黃建輝攝）

香港天文台在今日（18日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。天文台預測本港未來數天天氣寒冷。明日市區最低氣溫約在11度左右，新界及高地會再低幾度。因未來數天下雨加上大北風，體感溫度會較低。

【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨 市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】。詳情即看：【下一頁】

天文台指，自星期三（16日）開始，華南至華中地區便再次被厚厚的雲層覆蓋。隨著華南北部的冷空氣愈積愈厚，一道冷鋒已在今早形成並逐漸向南推進，預料亦是廿四節氣中的「雨水」，即明日（19日）星期六凌晨時分橫過廣東沿岸。本港明早顯著轉冷及有雨，濕冷天氣持續至下週中期，風勢頗大。

從下圖的預測天氣形勢可見，冷鋒以北的緊密等壓線（白線）是深厚冷空氣所覆蓋的地方。東西走向的等壓線愈緊密，代表北風風力愈大，南北溫差亦愈大，華南地區將會出現強烈的冬季季候風，預料星期日及星期一本港市區氣溫最低會降至9度左右，而新界特別是北部會再低幾度。在空曠地方或高山上，風寒效應可以很顯著。

▲ 冷鋒（藍色幼線）、強烈冬季季候風（緊密白線所覆蓋範圍）、南支西風（淺綠色線）、高空擾動（橙色線）及降雨（偏綠區域）形勢預測圖（19日晚上）。（天文台網頁）

天文台續指，大氣中、低層較暖濕的南支西風會持續影響華南，提供充沛的水汽。同時，在冷鋒以北的海面及地面，強烈冬季季候風帶來的冷空氣將會形成一幅廣寬的「下墊面」，亦稱鋒面。水汽從南向北迎鋒面而上，配合較高層擾動氣流的助攻，加強抬升作用，令大氣變得不穩定，有利廣泛而持續的降雨。下雨加上大北風，身體會感覺特別冷。

天文台展望，隨後數天持續寒冷，風勢頗大及有雨。星期日（20日）及星期一（21日）市區氣溫下降至9度左右，新界再低幾度。雨勢較為頻密。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津