【接種疫苗】疫苗通行證實施在即外傭拒打針　港媽愁爆︰入唔到街市超市點買餸

▲ 有外傭堅持不打針，令僱主為買餸問題大感苦惱。

政府宣布將於本月24日起全面實施「疫苗通行證」，所有適用的處所包括商場、街市、超市，其員工、顧客和使用者都需要符合疫苗接種要求。有港媽於網上討論區分享，其外傭堅持不打針，她苦惱若不接種疫苗怎樣去買餸。

該名媽媽日前於網上討論區「親子王國」，以「疫苗氣泡下，我家姐姐堅持唔打針」為題發帖。她表示自己一家四口，有兩個小朋友，外傭不願接種疫苗，令她大感無奈。她寫道︰

需要佢負責買餸煮飯嘅，如果佢連街市、超市、學校都入唔到，我仲應唔應該繼續用佢好？

網民︰幫唔到手留嚟做乜

樓主提及外傭被前僱主解僱過一次，如她解僱對方，不知是否仍能留在香港尋找新工作。如沒有外傭，她也不急於聘請，稱「最多自己做返，再請家務助理幫手」。

有網民認為，如外傭知悉不打針不能去街市、超市等，仍堅持不打針，則難以處理工作。網民留言「一個幫唔到手嘅工人，你仲留嚟做乜？」、「佢做唔到要負責嘅職務，你俾一個月通知佢唔打針就炒」、「政府話修例，僱主解僱拒絕打針的員工應該不屬無理解僱」。

其後樓主更新指，「寫咗張notice會炒佢，一個月通知」，外傭後來表示會考慮打針。最後外傭決定會打針，她有感「放下心頭大石」。

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僱主$500利誘外傭打針

此外，有媽媽以「比$500工人叫佢打第三針」為題發帖指，家中菲傭害怕打第三針，她給予$500獎金後才肯。她為菲傭預約周日早上打針，因她平日返工，只有菲傭在家照顧小朋友，但對方拒絕周日打針。她坦言，「我火都嚟，最後佢肯打，但黑我面幾日，我都唔知之後點同佢相處」。

不過，有網民批評媽媽俾錢外傭打針，「唔好做壞規矩」、「開壞個頭，以後樣樣嘢同你講錢」、「要俾錢打第三針，小心工人食住你」、「一傳十，十傳百，好快外傭有bonus至肯去打針」。點擊睇更多網民意見︰

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疫苗接種要求分階段推行

「疫苗通行證」涉及的處所包括︰酒店或賓館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、*宗教場所、*理髮店或髮型屋、*商場、*百貨公司、*街市或市集和*超級市場等。（*為新增處所）

另外，當局早前表示，將會以行政手段在不同地方引入「疫苗通行證」，包括學校、大學、日間中心、公營機構寫字樓等。疫苗接種要求將會分階段推行：

第一階段—實施「疫苗通行證」開始時︰

所有12歲或以上的人士須接種最少一劑疫苗

第二階段—四月底開始︰

所有18歲或以上人士必須接種最少兩劑疫苗

12至17歲人士只是接種最少一劑疫苗以符合要求

第三階段—六月底開始︰

所有18歲或以上人士如已接種第二劑疫苗超過9個月，就必須接種三劑疫苗才會獲視為符合要求

12至17歲的人士如在6月底開始打第一針，即已經超過6個月，故有關人士必須接種兩劑疫苗才能符合要求

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責任編輯︰王明芳