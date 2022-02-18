【第五波疫情】政府引用緊急法　押後特首選舉至5月8日投票【不斷更新】

▲ 政府引用緊急法，押後特首選舉至5月8日投票。

新冠疫情嚴峻，本港今日（18日）新增3,629宗確診個案，約7,600宗初步確診，而首批內地專家組、以及兩輛移動核酸檢測車昨午抵港作考察。行政長官林鄭月娥今日表示，政府將引用緊急法，押後特首選舉至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日。

【18:55】

林鄭月娥早前在行會提到，特首選舉的規模很小，僅約1500名選民，現階段不會押後選舉，「我看不到有需要押後選舉」。今日被問到為何改變立場，林鄭稱因為疫情狀況改變非常快，無人可以絕對保證下一日或者之後一日發生甚麼事，當時2月15日是指當時「特首選舉是維持不變」，是因為早前看不到原因需押後。由於疫情嚴重性，要不斷檢視狀況以及尋找額外的幫助，需要為香港最大利益出發。

【18:45】

林鄭月娥預計需要兩三個月才能令疫情穩定下來，正準備全民強制檢測（詳情即看：【下一頁】）；而且亦都要考慮為候任的行政長官保留一定換屆的時間；另外，以及有選舉上的原則性考慮，包括提名期不能少於14天，以及宣傳期需要有21天。所以行政會議再考慮上述三個因素後決定將特首選舉押後至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日，保留足夠的時間以進行選舉。

【18:40】

林鄭月娥說，引用緊急條例在今次的狀況是相當充分，指本港正處於緊急情況，每日有數千宗確診，且尚未見頂，也沒有任何法律可以延長押後選擇的目標，而上次押後選舉也是用同一條例。而且條例既寬廣而且有彈性，引用緊急法有充分的理據。

【18:35】

林鄭月娥表示，選舉會帶來一定公共衞生風險，社交距離限制下，候選人無法爭取選委支持，以及向公眾交代政綱及抱負，也沒有辦法向傳媒交代，對候選人也不公平。

【18:30】

林鄭月娥今日傍晚會見傳媒，她表示行政會議批准使用緊急法，將特首選舉將押後至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日。她指第五波疫情在農曆新年後急速惡化，個案幾何級上升，昨日破紀錄6000多宗，而且絕大部份是本地感染個案，就以二月首16日，一共錄得15,139宗，已經是之前兩年抗疫期間累積的總數。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠