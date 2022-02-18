【不考慮封城】林鄭月娥：採取更嚴厲抗疫措施　包括數次全民檢測

▲ 港府正制定全民檢測措施，強調不會封城。

本港今日（18日）確診3629宗，並錄約7600宗初確，而首批內地專家組、以及兩輛移動核酸檢測車昨午抵港作考察。特首林鄭月娥昨日表示，若檢測能力提升，全港性的全民檢測是考慮方案。至於會否禁足及封城，林鄭指會盡量考慮一直以來的做法。

▲ 行政長官林鄭月娥會見傳媒。（曾耀輝攝）

她今日傍晚6時半見記者，指行政會議批准使用緊急法，將特首選舉將押後至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日。她又說，選舉會帶來一定公共衞生風險，社交距離限制下，候選人無法爭取選委支持，以及向公眾交代政綱及抱負，也沒有辦法向傳媒交代，對候選人也不公平。

她強調是次引用緊急條例是相當充分，指本港正處於緊急情況，每日有數千宗確診，且尚未見頂，也沒有任何法律可以延長押後選擇的目標，而上次押後選舉也是用同一條例。她指出，今日的確診個案是3000多宗，但相信是未見頂，在中央支持下已製造方案全民強制檢測，起碼要2至3個月才控制到疫情。

林鄭表示，全民檢測未必要連同「封城」一同做，檢測也會倏數次，稱會參考澳門的做法檢測一至兩次，強調不會考慮封城；而全民檢測措施料需要身份證配合，當局同時會先準備好隔離設施。

對於連日來大批市民須在多間醫院戶外候診，她表示對有關情況感到痛心，昨天已要求必須今日內解決問題。

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記者：郭詩詩