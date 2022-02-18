【第五波疫情】公共衞生化驗所昨晚累積收到4,800個樣本　不少私家化驗所超負荷

▲ 公共衞生化驗所昨晚累積收到4,800個樣本，不少私家化驗所超負荷。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，衞生署及醫院管理局今日（18日）下午就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席。本港今日新增3,629宗確診個案，約7,600宗初步確診。

張竹君指，公共衞生化驗所昨日收到再加上以前累積的樣本有4,800個，而今早有7600個初步陽性樣本。有很多是私家化驗所仍未能將樣本送到衛生署的化驗所，而衛生署化驗所亦有累積一些樣本仍待化驗，但數量不是太多。

她表示，仍然有不少私家化驗所未能送達樣本，認為可能是各化驗所都超負荷，呼籲他們盡快將樣本送到衞生署化驗所。

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記者：李榮忠