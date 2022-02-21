【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧

▲ 憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）組成女團After Class。

TVB節目《聲夢傳奇》討論度高，當中憑《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）更組成女團After Class，早前並一起推出歌曲《要為今日回憶》。

After Class齊集接受TOPick訪問，Gigi、Windy、Chantel和Yumi年紀輕輕便投身演藝圈，四小花不約而同地感謝家人，且感慨長大後才發現他們的好。

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G：炎明熹；W：詹天文；C：姚焯菲；Y：鍾柔美

記：農曆新年剛過去，你會如何處理利是錢？

G：先自行點算，再由家人點算，之後儲起作不時之需，有需要時便拿出來用。

W：我的利是錢會交由媽媽保管，每當翌年問媽媽時，她便回覆我已經使用在我的日常生活上，所以我的利是錢已被我不知不覺地花費了。

C：我的利是錢主要交由父母保管，小數目如10元至100元便會保留着，500元以上會由父母幫我放在銀行戶口內保管，希望長大後會有金錢可使用。

Y：我的利是錢是由自己保管，我會放在一個盒子內儲起，較少金額如20元便會自行留着。

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▲ 鍾柔美。（曾耀輝 攝）

記：家人為你們做過最感動的事是甚麼？

C：所有很細微的事情都是家人為我做，都是很感動的。

Y：日常生活所有的點點滴滴也是，如家人經常會陪伴我們工作或表演，幫我們手提行李及食物，表面上好像沒甚麼，但回想起覺得他們都很有心，很感恩。

W：很多時候可能因家人經常陪在身邊、照顧日常生活及起居，以致覺得家人的照顧是理所當然。漸漸長大後再回想這一切便會眼濕濕，會很想去感謝他們。有次我隨口說想吃甚麼，晚上時媽媽便買了那食物給我吃，她真的很關注我的一舉一動，所以真的很開心和很感恩。

G：Windy完全說出了我想表達的事，小時候未必覺得一個家人很好，會覺得是理所當然，但到了現在使發覺他們對我各種的好。因為父母長時間不在我身邊，都是姑丈、姑媽、表哥、表姐照顧我，他們視我如親生般，我非常感恩。

▲ 姚焯菲。（曾耀輝 攝）

記：喜歡女團還是Solo發展？

G：團和Solo都各有好處，團就如伴的感覺，陪着大家一起去做每一件事。而自己所遇到的問題可能不一樣，所學的未必是團能學到的，所以我覺得兩樣也有好處。

C：兩樣也想，想有團的歌和自己的歌。

W：兩邊也喜歡，如Gigi所說兩邊也可學到不同的事，團的時候可以知道如何令聲音更夾，同時讓觀眾聽到每人的聲音，這是團的特色，以及融洽的感覺。Solo則需要一個很強烈的個人特色，才是好的Solo。

Y：女團就是有朋友在身邊會開心一點，不會如自己一個般獨立和孤單，有時都需要一些朋友在身邊，但有時卻需要自己一個獨立去思想。各有各好，我兩樣也喜歡。

▲ 詹天文。（曾耀輝 攝）

記：組女團怕不怕被其他女團比較嗎？

Y：我們每個人也會有不同的特色、各自的強項，Windy可唱到高音、我可能是跳舞的、Gigi是唱功方面的、Chantel則比較甜美的，不會有比較，我們每個也很不同，夾在一起才會有多方面的效果給觀眾看。

G：我覺得每個人都會被一些喜歡的觀眾喜歡你的一些特質，不用跟誰去比較，做自己就是最好的一件事，無需要去為了他人而轉變自己，除非你自己也想去轉變。

W：比賽初期，我的好勝心很奇，一開始我有擔心過比較這回事，我害怕被人說我不夠美、唱歌沒那麼好......漸漸地比賽下去我便覺得都不需要去比較。我最希望可以令觀眾開心，看見我們會覺得舒服、放鬆，如能將此帶給觀眾也會很開心。

C：希望我們感染到他們，其實唱歌也是講求感覺和感染力，希望我們的歌聲可以令人感動，令人感覺年輕了開心了。

▲ 炎明熹。（曾耀輝 攝）

記：外界的評論對你有影響嗎？

C：比較少看評論，但間中也會看到，我覺得不需要太介意這些評論，看完都忘記了他們說過甚麼。

Y：首集（《聲夢傳奇》）一出街時會有種好奇心，想知觀眾會如何想，當時看見很多負評，我很不開心、很崩潰，會想為何我當時不唱得更好。之後慢慢地明白，他們的評論令我有動力去做得更好，漸漸改變自己。我明白每個人都有自己的想法，做回該做的便已足夠，不需要太介意別人如何看你。

W：我覺得要懂得去取捨，有些評論是為了我好，讓我知道下次要改。曾很喜歡將一個負評誇大去想，便忘掉其實有很多人支持我，別為了一棵小樹而放棄了整個森林。這世上一定有很多人不喜歡你，亦有很多人喜歡你，為何要因為他們不喜歡我而不開心，我又如何對得住那些喜歡我、支持我的人呢？

G：我是那種看見便看，看不到便不看的那種人。有次跟父母FaceTime時，剛好看見負評訊息，我決定要以開心的心態去面對，令他們也不會太擔心我或察覺到我有轉變。大家如果看見一些不開心的評語，就像我一樣，睡醒後就不要記得。

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記：過往曾暗戀別人或被暗戀嗎？

G：我想我應該不會被暗戀，正因是暗戀所以也不知道。因為我讀女校，所以就沒有這事情發生，之後會比較少發生在我身上。

W：暗戀是一定發生過的，但暗戀這回事已經是小學的事，我還記得那男生。當時真得很年少，那男生好像很靚仔、讀書很好，便喜歡了。

G：我小學也有，但中學則沒有了。

W：其實很正常，中學我也是男女校，被人暗戀真的會不知道，中學開始便專注於學業及身材上。

G：我覺得找到目標真的很重要。

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C：我讀男女校的，自己有沒有暗戀過別人就真的不記得，我很快便忘記。好像有（被人暗戀）。

W＋G：暗戀也知道？

C：別人告訴我，但不知道是否作出來。

Y：我跟Gigi和Windy一樣，上了中學後便開始亂，遇上困難加上環境不同。踏入中學後，我記得正在箍牙、戴眼鏡且有很多暗瘡，很醜樣，真的不想再看回舊照，我竟然是一個這樣的人。那時甚麼也不理會，專心讀書便好。當然每間學校也會有些聲音，一班人會在說誰喜歡誰，我不知道他們是不是在

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記：你的擇偶條件是甚麼？

Y：我沒有特定去想一定要甚麼的對象。

C：專一

W：最重要的是投契，兩個人有話題。

C：即是他有很多個女生也可以嗎？

W：不可以，也是要專一。

C：沒錯，專一是很重要。

W：專一不可以對其他人，專一是要對自己。

G：他對你好，對你的家人好，對他的家人孝順。其實要視乎拍（拖）的時候感覺如何，現在問我也沒想到那麼長遠，需要接觸過才知道對方的為人如何。家人也需要觀察，他們是有慧眼的人。需要專一和孝順。

Y：我覺得最重要是責任心。

C：如何負責任？

Y：要有擔當。

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記：對未來的自己有甚麼期望？

Y：希望可用作品感染很多不同的觀眾，展示我們不同的作品，希望觀眾也喜歡我們。

C：希望可推出更多不同類型的歌，無論是快歌或慢歌，甚麼風格也好，都想嘗試一下。

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Y：想多點見Fans。

C：現在疫情期間少了見Fans，希望可拍攝更多不同類型的影片和廣告，甚麼也試試。

W：在團方面，希望除了有青春的感覺，也會有型格、具感染力的一面。單人方面，我很喜歡挑戰不同事物，除了慢歌、快歌、R&B，不同的曲風也試試，自己也希望在這年徹徹底底地唱好Pop Music，讓大家看見我的轉變。

G：我覺得音樂這範疇真的很大，自己可能在100%中僅學了2%，需要慢慢地摸索、發掘和去鑽研，無論是團或單人都需要慢慢地摸索。

記者：梁樂欣