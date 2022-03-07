【健康飲食】保持健康免疫系統抗病毒　營養師推薦10大食物提升免疫力

▲ 註冊營養師（澳洲）潘卓琳（啊家）推薦10大食物提升免疫力。

本港疫情持續，每日確診數字上升，市民除須打疫苗及多留在家中，也可注意均衡飲食維持健康免疫系統。

註冊營養師（澳洲）潘卓琳（啊家）在個人社交平台發文，呼籲每天吃夠3份蔬菜2份水果、曬足夠但不過量的太陽，能夠確保營養素跟礦物質的攝取，幫助維持健康。

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維他命A：調節及提高免疫力

含量最高的食物包括蕃薯，需連皮吃；以及動物的肝臟，例如豬肝，惟留意孕婦不宜多吃。

維他命C：提高免疫力

含量最高的食物包括蔬菜類別有西蘭花、苦瓜；水果類別則有黑加侖子、番石榴。

維他命E：抗氧化、提升免疫細胞功能

含量最高的食物包括牛油果、杏仁。

Zinc鋅：高質素蛋白質來源、維持免疫系統正常運作

蠔是食物中鋅含量最高的；另有肉類例如紅肉、家禽等等。

維他命D：調控免疫細胞功能、強化身體防禦功能

最主要攝取途徑為曬足夠但不過量的太陽；食物中例如鰻魚也可增加維他命D的攝取。

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營養師提醒，以上食物都只是幫助作用，不要過量進食。維持均衡健康飲食、個人衛生及防疫措施才是最重要。

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內容獲「澳洲註冊營養師 啊家Ah ga」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣