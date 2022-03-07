【健康飲食】保持健康免疫系統抗病毒 營養師推薦10大食物提升免疫力
健康 17:12 2022/03/07
本港疫情持續，每日確診數字上升，市民除須打疫苗及多留在家中，也可注意均衡飲食維持健康免疫系統。
註冊營養師（澳洲）潘卓琳（啊家）在個人社交平台發文，呼籲每天吃夠3份蔬菜2份水果、曬足夠但不過量的太陽，能夠確保營養素跟礦物質的攝取，幫助維持健康。
最新影片推介：
維他命A：調節及提高免疫力
- 含量最高的食物包括蕃薯，需連皮吃；以及動物的肝臟，例如豬肝，惟留意孕婦不宜多吃。
維他命C：提高免疫力
- 含量最高的食物包括蔬菜類別有西蘭花、苦瓜；水果類別則有黑加侖子、番石榴。
維他命E：抗氧化、提升免疫細胞功能
- 含量最高的食物包括牛油果、杏仁。
Zinc鋅：高質素蛋白質來源、維持免疫系統正常運作
- 蠔是食物中鋅含量最高的；另有肉類例如紅肉、家禽等等。
維他命D：調控免疫細胞功能、強化身體防禦功能
- 最主要攝取途徑為曬足夠但不過量的太陽；食物中例如鰻魚也可增加維他命D的攝取。
▼點擊圖片放大
+5
+4
營養師提醒，以上食物都只是幫助作用，不要過量進食。維持均衡健康飲食、個人衛生及防疫措施才是最重要。
——————
內容獲「澳洲註冊營養師 啊家Ah ga」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
責任編輯：羅嘉欣