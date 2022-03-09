【第五波疫情】支援染疫長者措施一文看清　設專用社區隔離中心及醫療熱線

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今（9日）舉行防疫記者會，她稱政府抗疫目標，會加強新冠病者治療，保護長者，當中要「減死亡減重症減感染」，擴大醫院治理能力，集中資源救治病人，避免病人病情惡化，成為重症危殆個案。

她稱伊利沙伯醫院改為救治新冠患者的定點醫院，未來四天會將非新冠留醫病人，轉往其他醫院。她又稱爭取落馬洲應急醫院，下月分階段投入服務。

至於其他公立醫院整體約一半的普通病房，會改成隔離病房，涉及9,000張病床。

而專門為長者而設的社區隔離及暫託中心，也即將啟用，位於啟德郵輪碼頭、7個體育館及亞博館；政府也加強支援安老院舍以及殘疾人員院舍，包括為部分院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備。她爭取3月18日，目標為所有院舍長者完成接種第一針疫苗。

長者在家隔離方面，政府也會加強支援，提供藥物包括檢測包、中藥，以及主動打電話予長者提供遙距診症，以及專用的醫療熱線。

林鄭續稱，第五波疫情錄逾50萬宗陽性個案，當中逾兩成屬於無症狀感染；但2,355人也離世，年齡中位數是80歲，她希望可保障長者生命安全。

本港昨（8日）新增28,475宗核酸檢測確診個案，另快速測試呈報平台亦接獲14,715宗有效呈報，惟只有2,018宗完成呈報，故昨核酸確診及完成快測呈報共30,493宗。

政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮型屋明天（10日）重開，並須實施「疫苗通行證」。

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記者：吳卓峰