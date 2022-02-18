【財政預算案】陳茂波：社會配合政府抗疫為經濟復蘇創造條件　有議員倡再派5000元消費券

▲ 受疫情影響，財政司司長陳茂波今年會改以視像方式，發表新一份財政預算案。（經濟日報資料圖片）

財政預算案下周三發表，立法會今日辯論施政報告致謝議案期間，有議員要求政府再派消費券。財政司司長陳茂波未有正面回應，但提到第五波疫情對本地經濟活動，造成嚴重影響。

陳茂波在致詞時表示，第五波疫情來勢兇猛，對本地經濟活動造成嚴重影響，政府實施嚴厲防疫抗疫及社交距離措施抗擊疫情，市面非常淡靜，餐飲、零售等與消費相關行業正面對沉重壓力。

他續指，針對受疫情及防疫措施影響的行業和人士，政府已推出新一輪「防疫抗疫基金」，提供支援以解燃眉之急；又相信，只要社會能全心全力配合政府防疫抗疫工作，積極接種疫苗，必定能控制好疫情，為經濟持續復蘇創造條件。

陳茂波表示，待疫情轉穩，政府會以「疫苗通行證」為基礎，盡量讓旅遊設施和本地遊旅行團有序地重開或恢復，強調香港將盡快先與內地及澳門通關，然後與海外經濟體有秩序恢復跨境往來。

他強調，面對持續反覆的疫情及複雜多變的國際政治經濟格局，政府會繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留財政實力，以確保金融穩定，並應付已知和未知的情況和需要。

選委會界別議員林智遠今日在會上提出，建議在新一份財政預算案中，再派發5000元電子消費券，以刺激經濟。