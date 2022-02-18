【新冠肺炎】海港城11間店舖有職員初步確診 涉名店Hermès、Louis Vuitton
社會 18:16 2022/02/18
本港新冠疫情嚴峻，多區出現確診個案，尖沙咀海港城昨日（17日）通知租戶指，旗下11間租戶有職員初步確診新冠病毒，並稱有關店舖已安排作全面和徹底消毒，詳情如下：
|店舖
|地點
|最後上班日期
|Ralph Lauren
|海運大廈 OT313 號舖
|10/02
|GUESS
|港威商場 2607 號舖
|10/02
|Hermès
|港威商場 G106 & G205 號舖
|12/02
|Brunello Cucinelli
|港威商場 G303 號舖
|15/02
|Cova Pasticceria & Confetteria
|港威商場 G315 號舖
|15/02
|FACESSS
|海運大廈 OT202 號舖
|16/02
|Moncler
|港威商場 G107 &G206 號舖
|16/02
|City'super
|港威商場 3001號舖
|16/02
|Lane Crawford
|馬可孛羅香港酒店商場
|16/02
|Tommy Hilfiger
|港威商場 2416＆2516號舖
|17/02
|Louis Vuitton
|海洋中心 G005-6＆ 261-71 號舖
|17/02
海港城表示，已安排在有關樓層的公眾位置進行全面和深層消毒，並繼續定時嚴格執行一貫已實施的各項預防措施。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：陳麗娜