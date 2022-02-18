【新冠肺炎】海港城11間店舖有職員初步確診　涉名店Hermès、Louis Vuitton

▲ 海港城11間店舖有職員初步確診，涉名店Hermès、Louis Vuitton。（林宇翔攝）

本港新冠疫情嚴峻，多區出現確診個案，尖沙咀海港城昨日（17日）通知租戶指，旗下11間租戶有職員初步確診新冠病毒，並稱有關店舖已安排作全面和徹底消毒，詳情如下：

店舖 地點 最後上班日期 Ralph Lauren 海運大廈 OT313 號舖 10/02 GUESS 港威商場 2607 號舖 10/02 Hermès 港威商場 G106 & G205 號舖 12/02 Brunello Cucinelli 港威商場 G303 號舖 15/02 Cova Pasticceria & Confetteria 港威商場 G315 號舖 15/02 FACESSS 海運大廈 OT202 號舖 16/02 Moncler 港威商場 G107 &G206 號舖 16/02 City'super 港威商場 3001號舖 16/02 Lane Crawford 馬可孛羅香港酒店商場 16/02 Tommy Hilfiger 港威商場 2416＆2516號舖 17/02 Louis Vuitton 海洋中心 G005-6＆ 261-71 號舖 17/02

海港城表示，已安排在有關樓層的公眾位置進行全面和深層消毒，並繼續定時嚴格執行一貫已實施的各項預防措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜