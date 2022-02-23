【第五波疫情】創科局副局長鍾偉强檢測初步陽性　局長薛永恒檢測陰性

創新及科技局兩名司機新冠病毒測試結果為初步陽性後，創新及科技局局長辦公室人員昨日（22日）接受拭子採樣作化驗，當中創新及科技局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。



他在添馬政府總部西翼20樓上班，最近一次上班日期為2月18日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。創新及科技局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。



創新及科技局局長薛永恒快速測試及核酸檢測結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，局長會留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月26日。



創新及科技局表示，會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如有身體不適，必須馬上求醫。

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記者：陳葆琳