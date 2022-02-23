  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 14:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】創科局副局長鍾偉强檢測初步陽性　局長薛永恒檢測陰性

政治 13:53 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

創新及科技局兩名司機新冠病毒測試結果為初步陽性後，創新及科技局局長辦公室人員昨日（22日）接受拭子採樣作化驗，當中創新及科技局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。
 
他在添馬政府總部西翼20樓上班，最近一次上班日期為2月18日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。創新及科技局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。
 
創新及科技局局長薛永恒快速測試及核酸檢測結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，局長會留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月26日。
 
創新及科技局表示，會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如有身體不適，必須馬上求醫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
14:56 2022/02/15
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
16:04 2022/02/15
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
【特首選舉】胡世全：預了每5年見大家一次　稱獲「與中央關係密切」人士提點　有信心勝選
16:59 2022/02/16
【特首選舉】胡世全：預了每5年見大家一次　稱獲「與中央關係密切」人士提點　有信心勝選
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
13:11 2022/02/17
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
推遲特首選舉早有蛛絲馬跡　譚耀宗今日終明言：相信一定要延期
14:12 2022/02/18
推遲特首選舉早有蛛絲馬跡　譚耀宗今日終明言：相信一定要延期
【特首選舉】葉國謙相信特首選舉或會延遲免礙抗疫　倘中央有決定料下月初兩會可處理
16:15 2022/02/17
【特首選舉】葉國謙相信特首選舉或會延遲免礙抗疫　倘中央有決定料下月初兩會可處理
【特首選舉】消息：特首選舉將押後至5月8日投票　提名期改4月3日至16日
18:19 2022/02/18
【特首選舉】消息：特首選舉將押後至5月8日投票　提名期改4月3日至16日

你可能感興趣

【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
14:56 2022/02/15
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
16:04 2022/02/15
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
政治

最高瀏覽

【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
18:16 2022/02/22
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
今日 11:19
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
今日 10:51
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放