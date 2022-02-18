【鐵拳英雄】陳山聰曾為手活費兼職賣牛仔褲　感謝劉江提點改變工作心態

▲ 陳山聰曾為手活費兼職賣牛仔褲，視演員為人生目標返TVB由低做起。

TVB劇集《鐵拳英雄》本周六（2月19日）大結局，有份參演此劇的陳山聰近日為林盛斌（Bob）主持的J2新節目《人夫放假約出去滾》擔任首集嘉賓。

山聰在《人夫放假約出去滾》憶述當年為了生計暫別幕前，轉行到服飾店做售貨員的辛酸，同時讓他認清自己對演員這份工作的喜愛，決定重返娘家由低做起。

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曾經喜愛夜蒲

Bob主持的J2新節目《人夫放假約出去滾》由他邀請圈中各位「人夫」，與他邊「滾」火鍋邊談心。首集嘉賓請來現年45歲的陳山聰，分享他入行近30年來的高與低。

提到當年18歲初入行的時期，山聰與友人們都「喜愛夜蒲」，曾經歷Wave Party年代的他自爆，年少輕狂時曾經醉酒倒街，翌日更帶醉到片場，繼續拍攝踩單車的場口，認真玩命。

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由最低職位做起

後來在1997年遇上金融風暴，沒有劇拍又未能跟唱片公司簽約，山聰為了生計轉行，喜歡潮流衣飾的他曾到美華氏兼職賣牛仔褲：「已經做了一段時間幕前，會被客人認得，算是所謂的『明星仔』。記得兼職第一次出糧有3000多元，回家哭了出來。但我很感謝有這些經歷，才有今天的陳山聰。」

當是山聰反問自己：「這是我人生的最終目標嗎？」他還是發覺自己最喜歡當演員、做幕前，於是重回TVB由最低的職位、3000多元人工做起。

期間他的胞兄曾問他要否回澳門做生意，但他堅持留在香港發展：「覺得人需要有經歷、需要捱下，將來可以給兒子做借鏡，人生應該要面對自己，為自己負責。」

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感謝劉江教導

回TVB後的第一次節目巡禮，山聰憶述：「當時第二、三個就叫我的名字，證明我要站在最後、最高的一排，那刻覺得慢慢來吧，希望自己有日可以一排一排往前站，結果在TVB台慶50周年，那是我第一年站在第一排。」

山聰提到回歸TVB初時有很多人找他演奸角、流氓、二世祖，他最記得劉江老師曾跟他說過，做演員不要只想著做主角，一定要走出一種自己的風格，令監製但凡有這類角色都想起你，你就成功了：「那幾年不斷嘗試，就有很多奸角、反派找我來做，慢慢累積了一點成績。」

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事業出現轉捩點

直到2009年，山聰憑著《學警狙擊》的「左輪」一角，成為了他的事業轉捩點。

有日監製劇集黃偉聲在電視城見著戴著黑超走來走去的山聰，因而開始留意他想找他來演反派，喜歡襯衫的山聰更特地為角色設計造型：「想起日本的山口組，於是提議不如剃光頭，結果那個角色是我演藝事業第一個發光、讓人留意的起點。雖然不是很爆，但開始有人記得陳山聰。」

出名喜歡潮流穿著的山聰提到，過去多年來花費最勁的一次，是用了兩萬多元買了一條牛仔褲，當時月薪一萬多的他花了四個月時間找卡數，仍然覺得很值得：「打扮是我的興趣，像蘇永康一樣已經入骨了。我不是為了虛榮、表現自己，而是發自內心，有時買了不穿，純粹為了喜歡和欣賞。」

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