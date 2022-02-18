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【上水屠房爆疫】業界估計將劏少約1500隻豬　料明日鮮豬肉供應會受影響

社會 19:55 2022/02/18

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豬肉檔主稱會視乎供應量決定會否開店 （黃建輝攝）

食物環境衞生署今（18日）表示，共86名屠房員工、買手及進口商員工等檢測呈陽性，由於需進行全面清潔消毒，上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序。放九龍城街市，有豬肉檔檔主稱今日豬肉價格正常，明日就視乎供應再決定是否開店。 

豬肉檔檔主指今日豬肉價錢正常，又說不會亂起價：「我地都係做熟客生意多。」另一檔主黃先生就說，平日豬隻來自上水屠房，聽聞消息後已詢問買手，暫時未知明日供應情況，「如果有豬就開檔，冇咪休息下。」 

市民周小姐就反映豬肉近日豬肉較以往貴10多元，她說，雖然擔心沒有新鮮豬肉賣，但由於豬肉不能放太長時間，所以今日亦沒有大量買肉，「如果冇咪轉食冰鮮肉。」 

李先生則說可能暫時改吃其他肉類，或吃冰鮮豬肉。不少市民亦說本來已少吃新鮮豬肉，稱不擔心沒有肉吃，「依家買餸咁方便，屋企都仲有好多嘢食。」 

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，據其了解確診屠房從業員涉及多個工種，包括政府化驗人員、賣手及運輸等，目前屠房已停止運作以進行消毒，相信明早早市的鮮豬肉供應會受影響。他又表示，目前上水屠房仍有3000隻豬，要視乎消毒進度，希望明午供應可較穩定，盡量減少對市民的影響。

鮮肉大聯盟副主席關國華透露，目前共有3000隻豬在上水屠房，內地活豬代理商決定先拍賣2000隻，並運到荃灣屠房屠宰；他指荃灣屠房規模較小，現時每天只處理約1200隻豬，2000隻已是上限，不能消化上水屠房的屠宰量，故豬隻屠宰的數量較平日少1500隻左右。他又表示，上水屠場有千多名員工，就算有86人染疫也會不影響運作，加上內地活豬供應穩定，只要政府完成消毒，屠場可立即動工，供應量也可恢復。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴、黃小冰

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