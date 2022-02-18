【買餸注意】食環署5個街巿今晚至明日關閉消毒　內附名單

▲ 黃建輝攝

食物環境衞生署今日（18日）宣布，因應有新冠肺炎初步確診個案與荃灣街市、大成街街巿和官涌街市有關連，為審慎起見，3個街巿今日將提早1小時於下午7時關閉，並於明日（19日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署已安排清潔及消毒初步確診者工作的範圍。在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍街道進行清洗消毒。食環署會與街巿檔戶保持聯絡，並要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在星期日（20日）重開3個街市。



另外，因應海防道臨時街市及西貢街巿各與一宗初步確診個案有關連，為審慎起見及保障街市檔戶及市民的健康及安全，該2個街巿今日亦會提早1小時於下午7時關閉，為初步確診者工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍；並會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒。食環署亦會因應衞生防護中心指引，要求與該初步確診者相關的街巿檔戶接受病毒檢測。

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記者：蘇文軒