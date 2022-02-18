【限聚令執法】林鄭月娥：周日二人限聚執法不再仁慈　外傭違例可被罰一萬元

▲ 特首林鄭月娥。 ( 曾耀輝攝 )

特首林鄭月娥今日宣布，行政會議通過引用《緊急法》，將原訂於下月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日舉行；提名期則相應推遲至4月3日至16日。被問及會否因應疫情再次押後選舉，林鄭指，不可能排除任何可能性，會及時審視本港疫情情況。

她又指，港府正研究參考澳門方式推行全民檢測，但她強調，全民檢測不一定要與「封城」同時進行，重申港府暫無「封城」計劃，強調政府無分彼此，齊心合力抗疫。林鄭透露，全民檢測將由政制及事務局局長曾國衛負責，當局正計劃以身份證作為工具，強制全港市民進行檢測。

至於今次押後選舉有否考慮中央因素，她則回應指，凡是香港有重大事情，她均需向中央匯報，今次決定亦是同樣做法，並獲得中央支持。她稱，從疫情考慮，希望多點時間可以壓止疫情，才進行特首選舉；惟港府須為候任行政長官預留一些籌備時間，當選者需組成自已班子，交給中央任命；同時須根據選舉條例，提供14日提名及在提名後21天，才舉行投票。

被問及有沒有後悔前年押後立法會選舉，她強調，從公共衛生局面，當時押後選舉是有理有據。

被問到近日疫情嚴峻，連日見到家長及小朋友或者長者要在公立醫院外等，有何感受? 她指稱長者醫院外等候入院令人心痛，「不應該亦不能接受」，又指推行全民檢測前一定會確保有足夠隔離措施，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針，同時提醒聘請外傭的傭主，指周日對於二人限聚執法不再仁慈，任何人包括外傭，只要違例就會發出告票，有關罰款是一萬元，需要嚴格執行：

市民要減少外出，聘請外傭的市民，請你盡最大努力，呼籲或支持又好，請外籍傭工盡量留在家中。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳