  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令執法】林鄭月娥：周日二人限聚執法不再仁慈　外傭違例可被罰一萬元

政治 19:07 2022/02/18

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

特首林鄭月娥。 ( 曾耀輝攝 )

特首林鄭月娥今日宣布，行政會議通過引用《緊急法》，將原訂於下月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日舉行；提名期則相應推遲至4月3日至16日。被問及會否因應疫情再次押後選舉，林鄭指，不可能排除任何可能性，會及時審視本港疫情情況。

她又指，港府正研究參考澳門方式推行全民檢測，但她強調，全民檢測不一定要與「封城」同時進行，重申港府暫無「封城」計劃，強調政府無分彼此，齊心合力抗疫。林鄭透露，全民檢測將由政制及事務局局長曾國衛負責，當局正計劃以身份證作為工具，強制全港市民進行檢測。

至於今次押後選舉有否考慮中央因素，她則回應指，凡是香港有重大事情，她均需向中央匯報，今次決定亦是同樣做法，並獲得中央支持。她稱，從疫情考慮，希望多點時間可以壓止疫情，才進行特首選舉；惟港府須為候任行政長官預留一些籌備時間，當選者需組成自已班子，交給中央任命；同時須根據選舉條例，提供14日提名及在提名後21天，才舉行投票。

被問及有沒有後悔前年押後立法會選舉，她強調，從公共衛生局面，當時押後選舉是有理有據。

被問到近日疫情嚴峻，連日見到家長及小朋友或者長者要在公立醫院外等，有何感受? 她指稱長者醫院外等候入院令人心痛，「不應該亦不能接受」，又指推行全民檢測前一定會確保有足夠隔離措施，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針，同時提醒聘請外傭的傭主，指周日對於二人限聚執法不再仁慈，任何人包括外傭，只要違例就會發出告票，有關罰款是一萬元，需要嚴格執行：

市民要減少外出，聘請外傭的市民，請你盡最大努力，呼籲或支持又好，請外籍傭工盡量留在家中。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
16:04 2022/02/15
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
14:56 2022/02/15
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
【特首選舉】胡世全：預了每5年見大家一次　稱獲「與中央關係密切」人士提點　有信心勝選
16:59 2022/02/16
【特首選舉】胡世全：預了每5年見大家一次　稱獲「與中央關係密切」人士提點　有信心勝選
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
13:11 2022/02/17
【特首選舉】譚耀宗：或有候選人負責抗疫工作　應重新研究選舉安排免分心
【特首選舉】葉國謙相信特首選舉或會延遲免礙抗疫　倘中央有決定料下月初兩會可處理
16:15 2022/02/17
【特首選舉】葉國謙相信特首選舉或會延遲免礙抗疫　倘中央有決定料下月初兩會可處理
推遲特首選舉早有蛛絲馬跡　譚耀宗今日終明言：相信一定要延期
今日 14:12
推遲特首選舉早有蛛絲馬跡　譚耀宗今日終明言：相信一定要延期
【特首選舉】消息：特首選舉將押後至5月8日投票　提名期改4月3日至16日
今日 18:19
【特首選舉】消息：特首選舉將押後至5月8日投票　提名期改4月3日至16日

你可能感興趣

【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
16:04 2022/02/15
【特首選舉】民建聯前成員胡世全第三度宣布參選　明開記者會交代政綱
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
14:56 2022/02/15
【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性
香港 強制檢測 行政會議 緊急法 立法會 林鄭月娥 特首選舉 立法會選舉 政治

最高瀏覽

【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
18:03 2022/02/17
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
17:42 2022/02/17
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」
今日 16:59
【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」