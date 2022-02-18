【特首選舉押後】港澳辦：體現儘快控疫決心　中聯辦：法律基礎穩固

▲ 中聯辦。（資料圖片）

特首林鄭月娥宣布特首選舉延遲至5月8日舉行，港澳辦和中聯辦分別發聲明表示理解和支持。

港澳辦聲明指，為集中精力防疫抗疫，港府依法決定推遲行政長官選舉，體現了對香港市民的生命安全、身體健康高度負責的態度和採取一切必要措施盡快穩控疫情的決心，十分必要，合理合法，中央政府充分理解和支持。認為有利於港府團結帶領社會各界集中精力防疫抗疫；有利於行政長官選舉在公平、公正、公開和安全的情況下進行，也不會影響特區政府換屆，符合香港的整體利益和長遠利益。

中聯辦聲明表示，理解和支持行政長官會同行政會議，因應當前新冠肺炎疫情惡化的嚴峻形勢，作出押後特首選舉的決定。形容有關決定符合香港當前防疫抗疫實際需要，順應了廣大市民集中力量抗疫的普遍期盼，也有利於確保行政長官選舉公平公正公開安全進行，符合香港整體利益。聲明提到，因疫情推遲選舉已是不少國家和地區的普遍做法。行政長官會同行政會議根據《緊急情況規例條例》制定規例押後選舉，符合國際通行做法，法律基礎穩固，相信社會各界會給予充分理解和支持。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君