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【特首選舉押後】港澳辦：體現儘快控疫決心　中聯辦：法律基礎穩固

政治 20:48 2022/02/18

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中聯辦。（資料圖片）

特首林鄭月娥宣布特首選舉延遲至5月8日舉行，港澳辦和中聯辦分別發聲明表示理解和支持。

港澳辦聲明指，為集中精力防疫抗疫，港府依法決定推遲行政長官選舉，體現了對香港市民的生命安全、身體健康高度負責的態度和採取一切必要措施盡快穩控疫情的決心，十分必要，合理合法，中央政府充分理解和支持。認為有利於港府團結帶領社會各界集中精力防疫抗疫；有利於行政長官選舉在公平、公正、公開和安全的情況下進行，也不會影響特區政府換屆，符合香港的整體利益和長遠利益。

中聯辦聲明表示，理解和支持行政長官會同行政會議，因應當前新冠肺炎疫情惡化的嚴峻形勢，作出押後特首選舉的決定。形容有關決定符合香港當前防疫抗疫實際需要，順應了廣大市民集中力量抗疫的普遍期盼，也有利於確保行政長官選舉公平公正公開安全進行，符合香港整體利益。聲明提到，因疫情推遲選舉已是不少國家和地區的普遍做法。行政長官會同行政會議根據《緊急情況規例條例》制定規例押後選舉，符合國際通行做法，法律基礎穩固，相信社會各界會給予充分理解和支持。

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記者：林曉君

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