【強制檢測】30幢大廈納入強檢 涉天水圍嘉湖山莊、 紅磡黃埔花園【附指定檢測日子】
本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（18日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有27個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。
最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此：
以下地點為初步陽性檢測個案或確診個案患者曾到訪：
1. 香港仔石排灣邨碧蔚樓
2. 沙田瀝源邨福海樓
3. 茶果嶺麗港城19座
4. 觀塘鯉安苑鯉景閣
5. 藍田德田邨德瑞樓
6. 藍田德田邨德隆樓
7. 藍田康逸苑康麗閣
8. 藍田啟田邨啟旺樓
9. 藍田啟田邨啟信樓
10. 深水埗澤安邨榮澤樓
11. 深水埗澤安邨麗澤樓
12. 天水圍嘉湖山莊賞湖居2座
13. 牛頭角樂華南邨輝華樓
14. 荃灣綠楊新邨 F 座
15. 葵涌葵盛西邨 6 座
16. 葵涌葵盛東邨盛國樓
17. 粉嶺暉明邨昇暉樓
18. 大圍新翠邨新明樓
19. 慈雲山慈民邨民裕樓
20. 慈雲山慈愛苑愛聰閣
21. 慈雲山慈正邨正旭樓
22. 紅磡黃埔花園11期紫荊苑6座
23. 牛池灣彩雲邨白虹樓
24. 黃大仙黃大仙下邨龍達樓
25. 黃大仙黃大仙上邨達善樓
26. 牛池灣彩輝邨彩葉樓
27. 牛頭角彩福邨彩和樓
28. 九龍城啟晴邨賞晴樓
29. 石硤尾石硤尾邨美薈樓
30. 馬鞍山耀安邨耀平樓
政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：李榮忠