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【強制檢測】30幢大廈納入強檢　涉天水圍嘉湖山莊、 紅磡黃埔花園【附指定檢測日子】

社會 21:06 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

30幢大廈納入強檢，涉天水圍嘉湖山莊、 紅磡黃埔花園。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（18日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有27個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此

以下地點為初步陽性檢測個案或確診個案患者曾到訪：

1. 香港仔石排灣邨碧蔚樓

2. 沙田瀝源邨福海樓

3. 茶果嶺麗港城19座

4. 觀塘鯉安苑鯉景閣

5. 藍田德田邨德瑞樓

6. 藍田德田邨德隆樓

7. 藍田康逸苑康麗閣

8. 藍田啟田邨啟旺樓

9. 藍田啟田邨啟信樓

10. 深水埗澤安邨榮澤樓

11. 深水埗澤安邨麗澤樓

12. 天水圍嘉湖山莊賞湖居2座

13. 牛頭角樂華南邨輝華樓

14. 荃灣綠楊新邨 F 座

15. 葵涌葵盛西邨 6 座

16. 葵涌葵盛東邨盛國樓

17. 粉嶺暉明邨昇暉樓

18. 大圍新翠邨新明樓

19. 慈雲山慈民邨民裕樓

20. 慈雲山慈愛苑愛聰閣

21. 慈雲山慈正邨正旭樓

22. 紅磡黃埔花園11期紫荊苑6座

23. 牛池灣彩雲邨白虹樓

24. 黃大仙黃大仙下邨龍達樓

25. 黃大仙黃大仙上邨達善樓

26. 牛池灣彩輝邨彩葉樓

27. 牛頭角彩福邨彩和樓

28. 九龍城啟晴邨賞晴樓

29. 石硤尾石硤尾邨美薈樓

30. 馬鞍山耀安邨耀平樓

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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