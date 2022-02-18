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【食物安全】美國雅培嬰兒配方奶粉疑受沙門氏菌污染　該批次未有在本港出售

社會 21:31 2022/02/18

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美國雅培嬰兒配方奶粉疑受沙門氏菌污染，該批次未有在本港出售。（資料圖片）

食物安全中心發言人今日（18日）表示，中心得悉美國食物及藥物管理局發出通知，指當局正調查當地數宗阪崎氏克洛諾菌（前稱阪崎氏腸桿菌）及沙門氏菌嬰兒感染個案，懷疑與食用數款美國雅培於密歇根州Sturgis市廠房生產的嬰兒配方奶粉有關。中心初步調查顯示，受影響產品沒有進口香港或在港出售。

根據美國食物及藥物管理局資料，受影響產品為雅培Similac, Alimentum及EleCare嬰兒配方奶粉，當局呼籲消費者不要食用符合以下條件的有關產品：

  • 產品號碼首兩組數字為22至37
  • 容器上的號碼包括K8、SH或Z2
  • 食用期限為2022年4月或以後

發言人表示，中心獲悉事件後，已聯絡有關產品在香港的獨家進口商跟進，得悉上述產品並沒有進口香港。中心亦即時聯絡本地主要進口商跟進，至今未發現有受影響產品進口香港。中心亦已與本港主要零售商聯絡及派員到市面巡查，暫未發現有涉事產品在市面出售。

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責任編輯：李榮忠

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