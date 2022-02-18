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【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招　涉33醫院或診所【附名單】

社會 21:43 2022/02/18

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醫管局今再增逾百名員工中招，涉33醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（18日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有13名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

  • 東區尤德夫人那打素醫院四名護士、一名職業治療師、一名文職人員及三名支援人員
  • 律敦治醫院兩名護士、兩名醫務化驗師及一名支援人員
  • 東華東院一名支援人員
  • 瑪麗醫院三名護士及六名支援人員
  • 伊利沙伯醫院一名醫生、兩名護士、兩名放射技師、五名文職人員及八名支援人員
  • 廣華醫院一名醫生、一名護士及四名支援人員
  • 香港兒童醫院一名護士及一名支援人員
  • 聖母醫院一名護士及一名支援人員
  • 香港眼科醫院一名視光師
  • 東華三院黃大仙醫院一名支援人員
  • 香港紅十字會輸血服務中心一名支援人員
  • 李基紀念醫局一名支援人員
  • 伍若瑜夫人普通科門診診所一名配藥員
  • 基督教聯合醫院一名醫生、一名實習醫生、一名牙科醫生、一名藥劑師、五名護士、一名醫務社工、兩名文職人員及兩名支援人員
  • 將軍澳醫院兩名放射技師、兩名文職人員及五名支援人員
  • 靈實醫院一名護士及兩名支援人員
  • 牛頭角賽馬會普通科門診診所一名文職人員
  • 瑪嘉烈醫院四名護士及一名文職人員
  • 明愛醫院一名醫生、兩名護士、一名文職人員及八名支援人員
  • 仁濟醫院一名醫生、四名護士、一名文職人員及兩名支援人員
  • 北大嶼山醫院兩名護士
  • 北大嶼山醫院香港感染控制中心一名支援人員
  • 威爾斯親王醫院六名護士、一名放射技師及八名支援人員
  • 北區醫院一名護士及三名支援人員
  • 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名牙醫、一名文職人員、三名護士及三名支援人員
  • 沙田醫院一名兼職護士學生及三名支援人員
  • 沙田慈氏護養院一名支援人員
  • 屯門醫院一名物理治療師及四名支援人員
  • 博愛醫院一名物理治療師、一名藥劑師及三名文職人員
  • 天水圍醫院一名醫生、一名文職人員及兩名支援人員
  • 青山醫院一名支援人員
  • 小欖醫院一名護士及兩名支援人員
  • 天水圍健康中心（天瑞路）兩名支援人員

​有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有13名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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