【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招　涉33醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增逾百名員工中招，涉33醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（18日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有13名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院四名護士、一名職業治療師、一名文職人員及三名支援人員

律敦治醫院兩名護士、兩名醫務化驗師及一名支援人員

東華東院一名支援人員

瑪麗醫院三名護士及六名支援人員

伊利沙伯醫院一名醫生、兩名護士、兩名放射技師、五名文職人員及八名支援人員

廣華醫院一名醫生、一名護士及四名支援人員

香港兒童醫院一名護士及一名支援人員

聖母醫院一名護士及一名支援人員

香港眼科醫院一名視光師

東華三院黃大仙醫院一名支援人員

香港紅十字會輸血服務中心一名支援人員

李基紀念醫局一名支援人員

伍若瑜夫人普通科門診診所一名配藥員

基督教聯合醫院一名醫生、一名實習醫生、一名牙科醫生、一名藥劑師、五名護士、一名醫務社工、兩名文職人員及兩名支援人員

將軍澳醫院兩名放射技師、兩名文職人員及五名支援人員

靈實醫院一名護士及兩名支援人員

牛頭角賽馬會普通科門診診所一名文職人員

瑪嘉烈醫院四名護士及一名文職人員

明愛醫院一名醫生、兩名護士、一名文職人員及八名支援人員

仁濟醫院一名醫生、四名護士、一名文職人員及兩名支援人員

北大嶼山醫院兩名護士

北大嶼山醫院香港感染控制中心一名支援人員

威爾斯親王醫院六名護士、一名放射技師及八名支援人員

北區醫院一名護士及三名支援人員

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名牙醫、一名文職人員、三名護士及三名支援人員

沙田醫院一名兼職護士學生及三名支援人員

沙田慈氏護養院一名支援人員

屯門醫院一名物理治療師及四名支援人員

博愛醫院一名物理治療師、一名藥劑師及三名文職人員

天水圍醫院一名醫生、一名文職人員及兩名支援人員

青山醫院一名支援人員

小欖醫院一名護士及兩名支援人員

天水圍健康中心（天瑞路）兩名支援人員

​有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有13名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠