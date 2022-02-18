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【第五波疫情】港鐵公司單日增14名員工染疫　18人快速測試結果呈陽性【附車站名單】

社會 21:53 2022/02/18

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港鐵公司單日增14名員工染疫。（資料圖片）

港鐵公司今日（18日）公布，今日共有14宗員工及承辦商人員的初步確診個案。當中2人分別是南昌站及上環站的車站員工；7人隸屬後勤部門，4人為在九龍塘站、恆安站、金鐘站及西營盤站、西九龍站工作的外判清潔工；餘下一宗是設施維修部承辦商人員。

此外，有18宗快速測試結果呈陽性的員工及承辦商人員個案，其中4人分別是美孚站、中環站、上環站和何文田站的站務員；2人分別是錦上路站和機場站的客戶服務員；1人是洪水橋車廠的巴士車長；1人是輕鐵列車車長；6人則分別隸屬於鐵道車輛維修部、基建維修部；餘下2宗分別是荃灣西站的承辦商客戶服務人員及恆安站的承辦商清潔人員。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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