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【污水監測】深水埗、南區及荃灣污水檢測陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 21:57 2022/02/18

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荃灣民政事務處今日透過荃威花園的物業管理公司，向屋苑L座的住戶、清潔及物管員工派發新冠病毒快速測試套裝作自願檢測。（政府新聞處）

政府今（18日）表示，為跟進在深水埗、南區及荃灣的污水檢測呈陽性，民政事務署今日向區內住戶、清潔及物管員工派發共約5,000套新冠病毒快速測試套裝。

深水埗民政事務處透過房屋署和蘇屋邨的物業管理公司，向蘭花樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，同時透過美孚新邨的物業管理公司，向邨內的清潔及物管員工派發快速測試套裝，供他們進行自願檢測。

荃灣民政事務處亦透過荃威花園的物業管理公司，向L座的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，南區民政事務處亦透過華富（一）邨及華富（二）邨的物業管理公司，向邨內的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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