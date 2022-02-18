【第五波疫情】運房局與內地當局協調供港物資供應　包括研究利用水路運輸等方案

▲ 運房局與內地當局協調供港物資供應，包括研究利用水路運輸等方案。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）與廣東省商務廳廳長張勁松及廣東省深圳市委副書記艾學峰等召開粵港兩地第一次視像會議，跟進內地供港物資供應事宜，商討穩定陸路運輸供應的具體措施及探討其他運輸途徑。局方指，經過兩地政府的快速協調，從內地進口本港的鮮活食品供應逐漸回穩，整體蔬菜批發價亦有所回落。

就進一步穩定陸路運輸供應，鑑於有不少香港跨境貨車司機因居住的大廈或屋苑發現確診個案，而暫時被廣東省政府剔除豁免名單，廣東省政府已由2月16日起，縮短剔除豁免時間至14天；並把會被剔除豁免名單的範圍從疫區收窄至居住的大廈。

另外，對運送鮮活食品的跨境貨車司機，即使他們居住在疫廈，只要他們在內地進行核酸檢測中呈陰性，他們亦可以獲得豁免，以紓緩跨境貨車司機人手不足的情況。

同時，運輸署亦會加強對跨境貨車司機的管控，以配合內地的防疫工作，減低跨境貨車司機進入內地帶來疫情傳播的風險。自今年2月7日起，粵港跨境貨車司機必須憑24小時內核酸檢查陰性證明入境，並在入境口岸進行核酸採樣。運輸署亦已嚴格要求運輸公司確保其司機在進入內地前，必須自行完成快速測試，確保取得陰性檢測結果，才可進入內地。兩地政府會繼續積極探討其他能增加跨境貨車司機人手的臨時措施。

此外，特區政府及廣東省政府和深圳市人民政府同意就多項緊急應變方案作進一步研究，包括開放蓮塘／香園圍陸路口岸作為額外臨時的緊急鮮活食品口岸，增加鮮活食品的提貨途徑，以及利用水路運輸等方案。

運房局表示，會繼續密切監察有關內地供港物資的情況，與廣東省政府和深圳市人民政府緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施。

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責任編輯：李榮忠