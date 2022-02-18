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【污水監測】4監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀重慶大廈

社會 23:11 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

4監測區污水檢測陽性，包括尖沙咀重慶大廈。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，本港今日（18日）新增3,629宗確診個案，約7,600宗初步確診，政府表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

為跟進在沙田、油尖旺、葵青及元朗合共4個範圍檢測的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將向涉及的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 污水監測區域沙田6A（Shatin Site 6A）（部分）—錦暉苑
  • 污水監測區域尖沙咀1A-2（Tsim Sha Tsui Site 1A-2）（部分）—重慶大廈

願檢盡檢

  • 污水監測區域青衣2A（Tsing Yi Site 2A）（部分）—長青邨
  • 污水監測區域荃灣2A（Tsuen Wan Site 2A）（部分）—大窩口邨
  • 污水監測區域元朗3-2及3-3（Yuen Long Site 3-2及3-3）（部分）—天耀邨

各區監測站地圖

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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