【食品供應】首批水路運送內地蔬菜抵港　31噸額外菜蔬今應市

▲ 首批水路運送內地蔬菜抵港，三噸共200箱菜心今應市。（運輸及房屋局）

近日供港蔬菜貨量不穩，以致菜價高漲，政府研究以水路運送貨物，運輸及房屋局表示，首批水路運送的31噸內地蔬菜抵港，並感謝國家、廣東省和深圳市政府的支持，讓港府成功協調珠江船務加開內河船運，將食品順利運送本港。

其中載有約28噸新鮮蔬菜的貨櫃，從深圳鹽田港出發、今天（19日）中午抵達葵涌貨櫃碼頭。蔬菜種類繁多，包括菜心、小白菜、芥蘭、小棠菜、生菜、菠菜、油麥菜、大白菜等。政府相信可補充陸路運輸供應，令市面蔬菜供應更穩定。

蔬菜抵港的情況：

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另外載有3噸共200箱菜心的兩個貨櫃昨晚由廣東蓮花山港出發，在今日凌晨時份直接運送到油麻地公眾貨物裝卸區。

局方又稱，為了讓市民可以今天在市場買到這批水運到港的菜心，在海關配合下，海事處協助碼頭提早開門，食物安全中心在油麻地裝卸區設立臨時辦事處並安排同事現場取樣，本地貨車馬上將蔬菜從油麻地運至批發市場及其他散貨點，進一步分銷。

稍後亦會有另外兩條水路航線由鹽田及大鏟灣兩個碼頭出發，將新鮮蔬果供港，以補足陸路貨運，穩定香港物資供應。

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責任編輯：陳麗娜