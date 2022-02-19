【一家染疫】1歲BB 5歲大女一家四口中招 化學博士KKwong教買快速測試劑

本港第五波疫情愈趨嚴竣，多名市民擔心受感染會自行購買新冠肺炎快速測試劑，但市面上有多個牌子及產地，測試劑的準確度成疑。

港大化學系博士鄺士山（K Kwong）在個人facebook 專頁表示，有市民inbox和WhatsApp他詢問有關市面上快速測試的牌子，他只能按照牌子和所知道的資料去解答。由於市場上每逢熱賣的產品好易出現假冒貨包裝，做得相似甚至乎一模一樣 ，所以未能就大家在街外買到的測試劑作出判斷，因此他呼籲市民在大型連鎖店和信譽良好的店鋪購買測試劑會比較穩陣。

K Kwong 又提到，他的朋友一家五口有四個中招，包括朋友5歲大女，1歲BB，工人姐姐都感染了，只有朋友的丈夫沒有受感染，大女用街上買到的測試劑驗了一次，再用從他fb專頁代購的牌子再驗，結果一樣。

K Kwong呼籲，如果擔心自己是否感染，可自行購買測試劑做快速測試，讓自己和屋企人安心，如用快速測試驗出陽性，應再進行核酸檢測，做好個人防護措施，盡量留在家中，邀請親友協助取得和運送樣本收集包，以作覆檢。

如果不幸感染需居家隔離而無生命危險，請先打24小時熱線電話：1833019，多休息，切勿走動。如出現氣喘，心口痛等，請立即打 999。

如果小朋友無氣喘無心口痛又飲得水去到小便，可以留在家中休息。小朋友發燒，可以用温水幫小朋友抹身降溫。如發高燒降唔到溫或出現氣喘，請立即打 999。