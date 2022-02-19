【兒童疫苗】劉宇隆稱小童接種疫苗防重症　孕婦宜打針疫體通胎盤和血液傳胎兒

▲ 劉宇隆稱小童接種疫苗防重症，孕婦宜打針疫體可通過胎盤和血液傳送給胎兒。(資料圖片)

本港至今累計2名兒童感染新冠肺炎後離世，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，小童在這波疫情較受影響，主因是他們大多未有接種新冠疫苗，亦 未對病毒產生免疫能力 ，呼籲兒童盡快接種填補漏洞，他強調 孕婦接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過胎盤和血液傳送給胎兒，建議婦女盡快接種 。



劉宇隆今日（19日）在商台節目稱，5歲以下小童過去兩年較少上學及參與社交活動，亦未有接種新冠疫苗，以及 未曾接觸4種舊有冠狀病毒而產生免疫能力， 再者小童氣管較窄，若受到感染，發生重症的機會較大；另有研究發現，少量病人有罕有的先天免疫力缺憾，呼籲盡快為小童接種疫苗填補漏洞。他續指，家長在家中照顧感染的小童時，應該定時觀察小童的體溫、食量等，若出現呼吸困難、神志不清、高燒不退、嘔吐及抽筋時須立即求醫。

另外，有研究顯示孕婦感染新冠病毒後，病情會較嚴重，並增加早產風險， 劉強調 孕婦及正餵哺的婦女接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過胎盤和血液傳送給胎兒，餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護，建議婦女盡快接種，稱復必泰和科興疫苗對孕婦都是安全。

劉認為，市民現時要等候1個月才能接種疫苗是不理想，認為政府應該定下策略性目標，至少要將每日接種數字倍翻，與海嘯式的疫情鬥快，認為政府要構思如何增加接種能力，例如縮短接種疫苗後的等候時間，並盡快安排小學外展接種疫苗。

他續稱，私家醫生願意為市民接種疫苗，但針藥未到位， 部分私家診所預約打針須排期到3周後，建議增加私家醫生每次取得的疫苗劑量，並有策略地招聘退休醫護人員協助打針。

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記者：陳麗娜