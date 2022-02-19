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【兒童確診】1歲女高燒40°C召救護車到威爾斯醫院　家長嘆室外吹冷風等候15小時

兒童健康 11:10 2022/02/19

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有1歲女童高燒40度左右，在威爾斯親王醫院外等候15小時。

第五波疫情嚴峻，每日確診數字高企，公立醫院不勝負荷，更有4歲男童和3歲女童相繼染疫死亡。一旦孩子出現發燒等徵狀，父母不免感到憂慮，一名家長今日（19日）於社交媒體分享，其1歲女兒高燒40度左右，他們到威爾斯親王醫院求診，卻要在室外吹冷風等候15小時。

該名家長今早前於facebook群組「馬鞍山之友」表示，剛剛1歲的女兒於昨日（18日）下午2時發燒至39度多，於是他召喚救護車威爾斯親王醫院，他寫道︰

可能醫生見佢燒到過咗40度，想佢吹下冷風，吹咗15個鐘，終於入到室內慢慢等醫生。

他補充「9點話入得，入到第二日5點半 」，院方曾向他指晚上9時可入院，最終他們在翌日清晨5時半才能入院。他上載了一張病床的相片，看來是身在醫院外臨時搭建的帳篷內。

從家長上載的相片看來，他們身在醫院外臨時搭建的帳篷內。（圖片來源︰fb群組「馬鞍山之友」）

網民︰見帳篷入面啲病人真係慘不忍睹

網民紛紛留言祝願女童早日康復，有網民表示「1歲B燒到40度都要吹風咁耐？」、「其實最應該睇咗小朋友及老人家先」、「聽到都覺得心痛」。其中一名網民指前日去威爾斯親王醫院覆診的見聞，「又風又雨，見帳篷入面啲病人，真係慘不忍睹」。點擊睇更多網民意見︰

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有網民關心1歲B女現時的情況，發帖家長其後在留言稱「我個女係covid case」，證實女兒確診。

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責任編輯︰王明芳

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