【愛情值日生】謝安琪+張繼聰為ERROR夫妻檔首拍MV　四子為女神服兵役

▲ 由肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、及保錡（吳保錡）組成的宇宙天團ERROR推出新歌《愛情值日生》。

由肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、及保錡（吳保錡）組成的宇宙天團ERROR，在ERROR國定日「情人s節」（2月18日）推出新歌《愛情值日生》，四子邀得謝安琪和張繼聰夫妻檔參演MV拍攝，為樂迷送上驚喜。

ERROR新歌《愛情值日生》MV於首播後14小時內的點擊率逾22萬，404大讚MV團隊甚有心思，將香港人的集體回憶再次呈現於鏡頭前。

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《愛情值日生》邀得何秉舜作曲、編曲、監製，以及黃偉文填詞，歌詞貫徹一貫ERROR搞鬼作風，講述四子輪流討好一位女神，但大家卻毫不介意且相處融洽，更一起去唱K。

新歌編曲上也做出了這種溫馨和諧感覺，而MV側延續了歌詞的概念，以2000年代作為背景，肥仔變身當年台灣劇主角帥哥，阿Dee則如韓劇《藍色生死戀》一樣的Oppa，保錡是香港Icon——MK仔，193則搖身一變成為了日系電車男。

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四子不介意大家一起跟同一位女神拍拖，且一人負責一日並盡力冧盡對方，不過四子只負責星期一至四「當值」，星期五、六、日則聯絡不上女神。

MV尾聲終揭盅，四子發現原來有有第五人包辦星期五、六、日。

▲ （《愛情值日生》花絮照）

網民日前瘋狂競猜女神是誰，原來女主角是謝安琪，而第五人就是其丈夫張繼聰客串，這次更是夫婦二人首次同框拍攝MV。

而為了營造2000年代的氛圍，今次《愛情值日生》MV選址於最能代表當年拍拖勝地的商場及機舖拍攝，而畫面上出現過的電話、CD機、家用遊戲機、雜誌、小食等，都令整個畫面充斥著千禧世代的戀愛氣味，而ERROR四子、謝安琪及張繼聰的造型也為當年潮流的尖端，勾起大家昔日的回憶。