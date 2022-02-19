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【第五波疫情】公院將日間診療及復康中心更改為病房　高拔陞指戶外等候病人均轉入室內

社會 10:53 2022/02/19

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公院將日間診療及復康中心更改為病房，高拔陞指戶外等候病人均轉入室內。（資料圖片）

新冠病毒確診者急增，令公營醫療系統不勝負荷，過去數日大量病人在醫院外露天地方等候入院。醫管局行政總裁高拔陞表示，對相關情況感不好意思，當局正計劃把日間診療中心、復康中心等更改為病房，一般院內的空氣流轉不太差，當局會加設臨時設施。

高拔陞今日（19日）在港台節目《星期六問責》表示，過去數日個案上升得很快，很多確診者在短時間內到急症室求醫，對部分人要在戶外等候感難受及不好意思，強調員工已盡好大努力想方法處理，問題已暫時得到處理，強調在沒有辦法下才會臨時徵用員工地方

醫管局稱有安老院舍拒絕接收病情穩定的確診長者，高表示理解部分院舍環境擠迫下接收長者不理想，社署和外展隊等正與安老院舍進行溝通，呼籲環境較理想、有能力達通風要求的院舍配合，接收出院的長者。

截至昨日累計確診個案突破4萬宗，高拔陞表示，近日的初步陽性個案維持約6千至7千宗，形容趨勢令人憂慮，雖然社交距離措施能幫助減少病毒傳播，但目前個案未有下降跡象，如果情況長時間持續，會對醫療系統有很大影響

高拔陞強調，本港醫療系統正面臨前所未有的壓力，目前大部分確診個案是感染Omicron，患者病情穩定，重症及死亡率少於1%，使用深切治療部的病人比例，相較其他地區低，醫管局正積極騰空醫院空間，因此要減低非緊急服務。他指醫院在應付急症及重症病人方面仍無問題，但長期仍然要考慮如何處理非緊急服務的病人。

針對醫管局用藥策略，高拔陞指治療方案要視乎世界的趨勢，除了使用抗病毒藥「瑞德西韋」，病情嚴重則用類固醇藥物，又重申已接種疫苗的患者，出現嚴重及危殆個案較少，清除病毒亦較快；至於新的口服藥物的臨床表現數據較少，因此仍要觀察，強調接種疫苗是當前最有效預防及對抗新冠病毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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