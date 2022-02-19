【污水陽性】南區、觀塘等4區污水帶病毒　民政事務總署明天派發快速測試套裝

▲ 污水監測陽性的地區，包括鴨脷洲邨。

政府（19日）表示，於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉葵青、觀塘、南區及黃大仙等四區，民政事務總署（包括葵青、觀塘、南區及黃大仙民政事務處）將會由明日（20日）起陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，有關污水監測區地圖，按此

污水監測區域葵涌2（Kwai Chung Site 2）（部分）—石籬一邨、石籬二邨、安蔭邨

污水監測區域觀塘2-6（Kwun Tong Site 2-6）—翠屏（南）邨

污水監測區域南區1A（Southern Site 1A）（部分）—鴨脷洲邨

污水監測區域黃大仙1（Wong Tai Sin Site 1）（部分）—慈民邨

政府提醒使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



政府指由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替現時被視為新冠肺炎診斷黃金標準的核酸測試，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢，同時應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並邀請親友以現有途徑協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。

如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以期盡快安排救護車入院。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組