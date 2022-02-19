【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】

▲ 《家族榮耀》

TVB劇《家族榮耀》在昨晚（2月18日）播出的第10集高潮迭起，劇情承接前晚（2月17日）《家族榮耀》的第9集講述葉彩薇（熊黛林飾）在賈洛儀Chloe（李彩華飾）唆使下，游說老公耀宗（郭政鴻飾）以假文件設局引甄芯Sammie（楊茜堯飾）及其細佬甄誠（朱鑑然飾）上釣。

當甄芯「按照」計劃在馬家所有人面前拿出假文件質疑耀宗時，彩薇即發難指甄芯在馬氏集團安插卧底、利用不法手段偷取資料：「濫用職權、安插卧底、偷取公司機密，你不義！公報私仇、逼害兄嫂、搞亂馬家，你不仁！」

【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆 Manna姐母兼父職培育子女成學霸

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

甄芯逐一拆開陰招

除了力數甄芯不仁不義，彩薇更拿出找來私家偵探拍下的照片，指甄芯與馬展鴻Marco（張智霖飾）有不尋常親密關係：「你不顧倫常，同展鴻有私情，令到馬家上下蒙羞，你真係罪大惡極呀！」

由於看似證據確鑿、加上彩薇字字鏗鏘有聲，不少觀眾戥甄芯大為肉緊；豈料甄芯依然從容不迫、逐點擊破彩薇指控中的漏洞，並以一句「我先係受害者」扭轉劣勢：「有人特登偽造文件、利用甄誠正義感將文件送到我手上，令我正當嘅質詢變成捏造同陷害，我唔係受害者係咩？」

之後，更暗寸彩薇找私家偵探做法危害馬家聲譽：「其實我哋都係一家人，你有咩問題咪當面問我咯，萬一有咩事揚咗出嚟，馬家邊有臉？我哋食宵夜有幾咁閒？只有心有鬼嘅人，做嘢先至有所避忌架啫。」

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

熊黛林苦練廣東話台詞

由於熊黛林這場戲一口氣要應付大量廣東話台詞，雖然發音未至於完美，但仍有網民看到她付出的努力，讚她廣東話進步不少。

熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，曾透露為了講好廣東話台詞花了不少功夫，經常練習至深夜之餘，其拍檔「老公」郭政鴻亦力證她每次均是把對白背至滾瓜爛熟才抵達拍攝現場，熊黛林笑言：「咁我廣東話唔得吖嘛，所以一定要記熟晒發音同背熟晒啲對白，咁拍嗰陣先至可以集中做表情。」

其實甄芯贏得漂亮一仗、全因Chloe背後「從中作梗」。Chloe以語言藝術唆使大嫂成功後，再向甄芯「落藥」令甄芯對彩薇起戒心。

正當Chloe以為一切盡在掌握之中，跌至谷底的彩薇卻冷不防來個大反擊！彩薇先取笑Chloe「畫虎不成反類犬」，再以離間計加深其對甄芯恨意：「難為你做咗咁多功夫，你好姊妹一句就翻天覆地。唔知到底係佢真係咁好彩，定係佢運籌帷幄呢？唔好話我唔提醒你，他朝君體也相同。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

與楊茜堯私下老友

原來連番受挫的彩薇終認清Chloe「無間道」身份，之後彩薇再向甄芯出手，誓要令這段如履薄冰的姊妹情終極破滅：「我唔怕同你講清楚，我無端端又點會知道你細佬入咗馬氏，係有人順口講咗，定係有心揭露？咩電腦檔案假資料，我又點會識啫，係邊個咁熟悉你，識得教我喺你背後做嘢吖嗱？」

雖然熊黛林與楊茜堯在劇中鬥餐死，但現實中二人其實經常笑餐死，熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台專訪時，笑指與楊茜堯私底下時常大談仔女經，乜都笑一餐之餘，又會輪流在化妝間與仔女玩視像，兼亂入雙方的視像，既溫馨又好玩。