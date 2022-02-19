【醫護崩潰】女護士痛哭崩潰不敢去廁所 見到確診長者「瞓街」充滿無力感

▲ 女護士痛哭崩潰不敢去廁所，見到確診長者「瞓街」充滿無力感。

本港第五波疫情持續入侵公立醫院，醫管局昨日（18日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診。連日來有大批確診者到急症室求診，令到本港醫療服務崩潰，無論長者或幼童即使發燒，仍無法即時入院得到合適照顧。面對這種「慘涼情況」，本港醫護除了忙於抗疫，同時亦擔心工作身處高危地方，放工回家會傳染給家人。

一名男網民在連登訴苦，指自己女友為公院護士，放工放家後，一踏入家門就開始哭泣，指這幾天工作十分疲倦，穿着保護衣一整天很焗促，且工作十分忙碌，即使想小便亦要到忍無可忍時才去廁所，工作期間見到長者要在戶外等候入院，心裡充滿無力感。

當男友想上前擁抱女友時，被對方喝停，女友表示自己好污糟，需要冲多次涼，然而，又指不明白長者為何入院要如此辛苦，根本難以入睡，男友見到女友坦言感到很心痛。

護士形容醫院如難民營

有醫護人員在社交媒體哭訴，現時醫院如難民營，甚至2名護士照顧120個確診病人，8小時戴上N95口罩，連水也沒時間喝。她不忍要「棄守」部分病人，難過得放工哭起來。

該名醫護人員日向facebook專頁「公務員secrets」投稿發文，形容醫院如難民營，日前夜更2名護士照顧多達120個確診病人。醫護人員都疲於奔命

個N95戴足8個鐘無除過，件PPE（個人防護裝）滴得出水，渴到望住pt（病人）食藥杯水好想飲，但無時間de gown（脫下防護衣）再飲。

本港醫療服務接近崩潰，據無綫報道，一名90歲長期病患的龔婆婆，一直睡在北大嶼山醫院的戶外帳篷內多天等安排。

婆婆的女兒黃女士說：「心情當然很不安樂、很不開心的，拿一些被鋪、氈、襪。我說麻煩你幫她穿，因為她不會穿，你放在她旁邊，根本她完全都不懂，說會拿過去，但是有沒有穿、有沒有蓋，我就不知道了。」

黃女士指﹕「確診者睡在街上、睡一個禮拜，不能入院，我真的覺得好像虐待長者。」醫管局回應指，該名病人已經送回室內。

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