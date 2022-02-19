  • 12°C
香港時間 : 2022219日 (週六) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠檢測】森美喉喉乾到兩間私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼

娛樂 12:42 2022/02/19

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

電台DJ森美分享做檢測的難處及隔離後的感受。

電台DJ森美日前因曾與患有新冠肺炎的朋友碰面而外出做檢測，卻遭兩間私家醫院拒絕接收，令他感到無助。

經過一天的隔離後，脾氣一度變差的森美有感而發，並鼓勵大家的身心靈也要更加堅強。

【新冠肺炎】森美自我檢測結果呈陰性　留家隔離頹爆生鬚嗌辛苦

（FB圖片）

森美完成隔離後便如常上班，他於社交平台分享工作照，並寫道：

返電台開工喇

公子會同埋星期一早霸王見

一同抗疫努力！

【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測

森美於數天前曾跟中了新冠病毒的朋友在工作上碰面，由於Omicron的傳染率高，以致他得悉對方確診後便馬上外出做檢測。

全港多處實行強制檢測，令多區的政府檢測中心大排長龍，因此森美原本打算到離家最近的私家醫院做測試，卻因醫院僅為入院的病人做檢測而被護士拒絕收診，於是他便決定駕駛電單車到朋友曾做檢測的那所私家醫院求診。

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

可是，另一間私家醫院的護士得悉他有病徵和密切接觸後便請他離開，表示不能接收他。

森美坦言：「吃閉門羹的滋味不好受，有種想哭的淒涼感覺。想尋找專業的醫生意見，做個測試，竟如此困難。」是次經歷令他明白病人求診無門時那種無助和失望，並鼓勵大家的身心靈也要更加堅強。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為了保護家人，森美曾於家中書房自我隔離了一天，他直言：「隔離的第一天已經感覺不容易，由於書房的空間不大，我只能用墊褥鋪在地上睡，活動空間和做運動的空間也沒有。結果頸部肌肉整天拉扯着頭部，令我頭痛得很，十分難受。 」

他又形容自己的脾氣變差，於此經歷後有感要學習管理自己的情緒，並指一天的隔離時間便上了人生最大的一課。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新冠肺炎】森美自我檢測結果呈陰性　留家隔離頹爆生鬚嗌辛苦
17:25 2022/02/14
【新冠肺炎】森美自我檢測結果呈陰性　留家隔離頹爆生鬚嗌辛苦
【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測
10:07 2022/02/14
【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測
【早霸王】2孩爸自爆因太掛念前度揼邪骨　激嬲森美小儀：你係咪痴線㗎？
14:34 2021/09/24
【早霸王】2孩爸自爆因太掛念前度揼邪骨　激嬲森美小儀：你係咪痴線㗎？

你可能感興趣

【新冠肺炎】森美自我檢測結果呈陰性　留家隔離頹爆生鬚嗌辛苦
17:25 2022/02/14
【新冠肺炎】森美自我檢測結果呈陰性　留家隔離頹爆生鬚嗌辛苦
【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測
10:07 2022/02/14
【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測
【早霸王】2孩爸自爆因太掛念前度揼邪骨　激嬲森美小儀：你係咪痴線㗎？
14:34 2021/09/24
【早霸王】2孩爸自爆因太掛念前度揼邪骨　激嬲森美小儀：你係咪痴線㗎？
森美 娛樂人物職業 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 娛樂機構

最高瀏覽

【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」
16:59 2022/02/18
【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」
【疫情】消息：政府研究取消公務員在家工作　協助各區圍封抗疫工作
20:53 2022/02/18
【疫情】消息：政府研究取消公務員在家工作　協助各區圍封抗疫工作
【鐵拳英雄劇透】芊芊黑化失控米倉展大戰　劉佩玥壓軸登場成關鍵人物
13:40 2022/02/18
【鐵拳英雄劇透】芊芊黑化失控米倉展大戰　劉佩玥壓軸登場成關鍵人物