【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼

▲ 電台DJ森美分享做檢測的難處及隔離後的感受。

電台DJ森美日前因曾與患有新冠肺炎的朋友碰面而外出做檢測，卻遭兩間私家醫院拒絕接收，令他感到無助。

經過一天的隔離後，脾氣一度變差的森美有感而發，並鼓勵大家的身心靈也要更加堅強。

▲ （FB圖片）

森美完成隔離後便如常上班，他於社交平台分享工作照，並寫道：

返電台開工喇 公子會同埋星期一早霸王見 一同抗疫努力！

【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染 森美自我隔離兼日日做檢測

森美於數天前曾跟中了新冠病毒的朋友在工作上碰面，由於Omicron的傳染率高，以致他得悉對方確診後便馬上外出做檢測。

全港多處實行強制檢測，令多區的政府檢測中心大排長龍，因此森美原本打算到離家最近的私家醫院做測試，卻因醫院僅為入院的病人做檢測而被護士拒絕收診，於是他便決定駕駛電單車到朋友曾做檢測的那所私家醫院求診。

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可是，另一間私家醫院的護士得悉他有病徵和密切接觸後便請他離開，表示不能接收他。

森美坦言：「吃閉門羹的滋味不好受，有種想哭的淒涼感覺。想尋找專業的醫生意見，做個測試，竟如此困難。」是次經歷令他明白病人求診無門時那種無助和失望，並鼓勵大家的身心靈也要更加堅強。

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為了保護家人，森美曾於家中書房自我隔離了一天，他直言：「隔離的第一天已經感覺不容易，由於書房的空間不大，我只能用墊褥鋪在地上睡，活動空間和做運動的空間也沒有。結果頸部肌肉整天拉扯着頭部，令我頭痛得很，十分難受。 」

他又形容自己的脾氣變差，於此經歷後有感要學習管理自己的情緒，並指一天的隔離時間便上了人生最大的一課。12間私院收症情況，即睇【下一頁】