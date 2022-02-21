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【烹飪教煮】留家抗疫素食排毒護心兼補血　私房菜主廚教煮牛油果紅菜頭他他【內附食譜】

休閒消費 15:21 2022/02/21

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疫情嚴峻，身為媽媽在家日煮夜煮，如果都是中菜，難免乏味。這個由Circus Kitchen私房菜主廚Sa Sa示範的牛油果紅菜頭他他，買齊材料，不用開火，15分鐘便有得食，快捷方便，而且賣相美觀。在這春日繁花盛放的時候，餐桌上的菜式也可以如花似錦。

愛吃西餐的，都知道頭盤經常會出現一道菜，名為Steak Tartare，是生牛肉加洋蔥、水瓜鈕（Capers）及胡椒，再加入Worcestershire Sauce（以醋為基調再加入鯷魚、蜜糖、羅望子、洋蔥及蒜蓉等醬汁），上桌時，常見的賣相是牛肉上面放了生蛋黃。

牛油果紅菜頭營養豐富

如果是素食者，可以蔬果代替生牛肉一樣滋味，因此這道牛油果紅菜頭他他，Sa Sa說有點像素食的變奏版本，而且更加健康。

牛油果的單不飽和脂肪，有助預防心臟病、降低血壓及改善膽固醇水平。而紅菜頭含有豐富維他命B12、鐵質、纖維、鎂質、維他命A及K，有助通便排毒及延緩衰老，對預防貧血都大有作用。

材料（攝影：曾耀輝）

因此，Sa Sa在調味時，也像做生牛肉他他般，替牛油果加了黑胡椒，而且因為也可以當沙律吃，所以亦加入了檸檬汁。

Sa Sa說有些大廚也會放上生蛋，但她就覺得好怪，味道不夾。她寧願放一些食用花代替雞蛋，而且賣相更漂亮。「有些人加埋火箭菜，但因為味道帶苦，就不是所有人都喜歡了。」Sa Sa說。

材料：  
牛油果 １個
熟紅菜頭 １個
適量
檸檬 半個（榨汁）
橄欖油 適量
黑胡椒 適量
食用花 適量
香草 適量
番茜 適量
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Steps：

1.將牛油果切粒，然後加鹽、黑胡椒、一半檸檬汁及橄欖油，撈勻至輕微creamy狀，但仍要保持有些粒粒的狀態。

2.將牛油果放入圓模並壓實。

3.將紅菜頭切粒，然後用鹽、一半檸檬汁、橄欖油及番茜撈勻。

4.然後將紅菜頭放在牛油果上，輕壓脫模。

5.最後用食用花及香草裝飾，便完成。

Tips

1.用刀背切牛油果，不會怕切穿果皮傷到手。

2.牛油果要選擇熟一點，太生就不會有creamy的口感。

記者：何小雲

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