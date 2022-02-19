【不平等條約】港媽向外傭提出5項要求　如確診傳染家人將結束合約

▲ 有僱主列出5項對外傭的要求，直言不同意就即時炒魷！

疫情下人心惶惶，大家都減少出外，但「外傭gathering」現象未停。近日有外傭因出外聚集而受感染，為防止外傭外出增加感染風險，有僱主於群組發文指，自己向外傭提出5項疫情下的要求，更提到如果外傭不同意，就即時炒魷，不少網民認為樓主刻薄，無良。

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有僱主於Facebook「外傭僱主必看新聞訊息」群組發文指，自己向外傭提出了5項要求，表示因家中有幼兒，必須在疫情下謹慎行事，當中「條約」包括：

1. 每個月2天外出放假，必須在星期一至五

2. 剩下2天假期，可以選擇在家休息，僱主會提供3餐，或選擇工作，工作時間為10:00-20:00，額外補日薪$200

3. 如果傭工外出渡假，導致強制檢測，傭工必須使用自己的時間，不計入工作時間。

4. 如果我們家其中一個確診或列為密切接觸者，將會送去僱主另一間空屋（暫不出租）自我隔離，不能外出直至康復或入院。

5. 如外傭外出引致確診、並傳染僱主及其家人，僱傭合約將於外傭確診起計30天後結束（假設到時已痊癒），特此提前通知。

僱主自稱一家無聚會發在家工作，足不出戶，居住在村屋並無天井無垂直傳播。列出「條約」後，還提出與外傭已白紙黑字在鏡頭前談出以上要求，又提到如果外傭不同意，就會即時炒魷，還指發文到群組中想讓大家參考其「條約」。

帖文一出，不少網人民直斥僱主無良、刻薄、自私，稱該協議猶如不平等條約，限制了外傭的自身自由，「違反勞工法例」，亦有反問僱主「若然係僱主傳染外傭條數又點計先？」，叫僱主應將心比己！

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記者：蕭雅文