【醫護壓力】2名護士照顧120個確診病人　醫護哭訴醫院如難民營︰我放工真係喺度喊

▲ 有醫護人員哭訴醫院如難民營。

新冠肺炎確診者急增，公立醫院不勝負荷，過去數日大量病人在醫院戶外等候入院，亦有逾百名醫護確診或初步確診，人手非常緊張。有醫護人員在社交媒體哭訴，現時醫院如難民營，甚至2名護士照顧120個確診病人，忙碌至8小時戴上N95口罩，連水也沒時間喝。她不忍要「棄守」部分病人，難過得放工哭起來。

該名醫護人員日向facebook專頁「公務員secrets」投稿發文，形容醫院如難民營，日前夜更2名護士照顧多達120個確診病人。醫護人員都疲於奔命，他寫道︰

個N95戴足8個鐘無除過，件PPE（個人防護裝）滴得出水，渴到望住pt（病人）食藥杯水好想飲，但無時間de gown（脫下防護衣）再飲。

拒棄守部分病人

有醫院在戶外架設帳篷安置病人，也有病人在戶外沒遮擋下躺在病床上。他表示所有老人院病人，約60至70人都在戶外，卻有人指「出面呢班係要棄守嘅」、「裡面班人就係要救嘅，專心救呢班人」。她不忍心棄守部分病人︰

我已經好心痛，佢哋真係好淒涼。

他難忍有病人被放棄，決定自己多做一點，派藥給他們，發現當中「大半都發燒」。戶外天氣寒冷，有病人說「姑娘我好凍」、「係咪我個女唔夠錢俾」，他慨嘆場面猶如難民營。見盡醫院一切，令他感到難過，直言「我放工真係喺度喊」。他痛心稱︰

我無諗過喺香港做醫護要揀放棄邊啲人……經歷呢一場人道災難，一定講成世。

網民留言撐醫護

很多網民留言為醫護打氣，表示「睇到好心痛」、「感謝醫護救護付出」。點擊睇更多網民的支持說話︰

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責任編輯︰王明芳