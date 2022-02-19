【第五波疫情】許樹昌指全民檢測配合強制居家令最有效　惟須解決運送物資及防止市民離開處所

▲ 許樹昌指接種2針後染疫抗體水平高，倡等待年中新代疫苗推出才打第三針。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，更有2名兒童相繼染疫死亡。港府專家顧問許樹昌表示，新冠變種病毒Omicron死亡率須要視乎接種疫苗的情況，已接種疫苗可降低死亡率；已接種2針後染疫，體內抗體水平高，甚至可抵抗變種病毒Delta，建議等待年中新一代疫苗出現才打第三針。

許樹昌在網上直播節目《健康旦》指，Omicron不等於流行性感冒，後者死亡率遠低Omicron，而Omicron的致命率視乎人們是否已接種疫苗，以英國為例死亡率平均0.25%，未打針者的死亡率1.5%，而接種率高的新加坡死亡率只有0.03%。

許強調，即使已接種2針第一代疫苗，對抗Omicron的能力亦不高，不過隨後感染新冠病毒後抗體水平提高，更可預防另一變異病毒Delta，病人康復數月內抗體水平十分高，短期內不用接種第三針，可等待年中第二代疫苗推出後才打。至於將來市民是否需要恆常打針，要視乎日後有沒有出現其他新型變種病毒。

針對如何選擇快速抗原測試包，許建議選擇鼻腔及咽喉合併拭子採樣的測試包，建議政府提供推薦測試包的名單；為家人採樣時避免面對面，以免飛沬近距離傳播，期間亦要佩戴2個口罩。

至於全民檢測方面，許表示，最有效的方法是10至14天內做3次檢測，以及配合強制居家令，最佳使用鼻腔及咽喉合併拭子方法採樣，不過本港高樓大廈眾多、人口密度高，當局要解決運送物資及防止市民離開處所等實際執行問題。

有市民留言指，2月13號晚開始發燒，15號進行快速測試後對新冠病毒呈陽性，同日向衞生署呈交深喉唾液樣本，至未接獲衞生署檢測報告，現與高齡兼長期病患父母同住，家中亦沒有獨立房間隔離。許回覆稱，患者與家人須長期佩戴口罩，患者使用所有的空間及物品後須消毒，並每日進行快速抗原測試監察病情，若有氣喘等重症須立即求醫。

他續指，若患者出現高燒首日可服藥觀察病情，若2至3日後高燒不退兼出現其他病徵，可到醫管局7間指定診所求醫，強調家中有長者及兒童等高風險人士，患者不宜在家隔離，應盡快入院接受治療。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜