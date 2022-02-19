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【第五波疫情】林欣彤疑受感染病徵趨嚴重 快速檢測呈陽性目前自我隔離

娛樂 14:01 2022/02/19

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歌手林欣彤宣布疑受感染，並希望大家都保重身體。

香港第五波疫情嚴重，亦早蔓延到演藝圈，《聲夢傳奇》學員潘靜文、C AllStar成員On仔、四人樂隊ONE PROMISE兩位成員Anton及天衡亦初步確診，現時正在家中各自隔離。

歌手林欣彤今日（2月19日）在IG宣布疑受感染，更呼籲：「我今日用self test kit check到陽性，建議大家用self test kit唔好淨係用同一方法／牌子。」

【同煲同BLOW】分享獨居生活各有小怪癖　張天賦鍾情摸黑生活林欣彤愛恬靜

（IG圖片）

【不如憎你】林欣彤曾歷錯愛無法自拔　林耀聲演踩界MV嚇怕Mag

她透露：「前幾日其實我都已經有病徵，我連續幾日用同一個方法/牌子嘅test kit去測（係撩鼻嘅方式，我簡稱佢為A），keep住check到係陰性。」

她指自己昨天（18日）和今天（19日）的病徵嚴重了，「再用A去test，都係陰性Negative，然後我再用另一牌子去試（係放脷底嘅，我稱為B），Test到係陽性Positive。」

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她推測：「可能我今日之前已經係陽性 ，不過A check唔到，但用A check我同住嘅係陽性positive嘅人，A係check到嫁。結論：A喺我身上唔work ，但喺其他人身上work；B就喺我身上work（我啱啱係喺同一時間一齊用A同B）」

她建議：「大家如果覺得自己有病徵，想check，可以試下用唔同方法嘅test kit去check呀，唔好一直用同一個。我將會用政府嘅樽仔去check，睇吓我係唔係肯定陽性(?)，再update大家～希望幫到大家💓各位好好保重」

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林欣彤回應TOPick指：

前幾天覺得喉嚨痛及頭痛，所以有做快速測試，頭幾日check了都是陰性，直至今日才check到陽性結果。所以已經搵人幫手拎政府嘅樽仔再做化驗。知道醫療系統最近都非常爆滿，所以這幾天都一直留在家中自我隔離及休息，沒有出門或接觸其他人。希望大家都保重身體，多謝關心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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