【新冠肺炎】聶德權稱正動員更多醫護到安老院舍打針　冀未來3周為合適長者打第一針

▲ 公務員事務局局長聶德權昨日下午召開跨部門會議。（社交平台圖片）

本港第五波疫情，確診個案持續上升，消息指，今日（19日）新增約7000宗確診，及7000宗初確。詳情即看：【下一頁】公務員事務局局長聶德權表示，昨日下午與多個部門包括民政事務總署、衞生署等逾50名人員舉行跨部門視像會議，呼籲他們要全力協助地區人士推進疫苗接種，稱長者與兒童是主力推動的對象，會提供一切便利措施，方便他們接種；另正動員更多醫護人員到安老院舍打針，目標在未來3周為大多合適的長者完成第一針接種。

聶德權今日（19日）在社交平台上指出，昨日下午與民政事務總署、18區民政事務專員、社署地區福利專員、衞生署，以及公務員事務局逾50位同事舉行跨部門視像會議，呼籲他們要全力協助地區人士推進疫苗接種：

抗疫分秒必爭，面對沉重挑戰，我們目標一致，總動員應對，配合社會各界同心抗疫。

他提到，視像會議上，不同人員分享地區接種活動經驗，討論常遇到的問題，包括涉及長者接種、場地安排、活動協調、疫苗預訂程序等。其中，衞生署在會上講解外展醫生預訂疫苗的安排和注意事項，更明言會再全力便利醫生訂針，亦會快速處理加入接種疫苗隊伍申請，讓新的醫療機構或醫生投入服務，為市民打針。

聶在會上也現時的接種策略，長者與兒童是我們的主力推動對象，強調會提供一切便利措施，方便他們接種；另正動員更多醫護人員到安老院舍打針，目標在未來3星期，為大多數合適的長者完成第一針接種；繼續與地區合作，派出流動接種車到長者居住地區，方便接種；配合教育局及衞生署，為學童提供到校接種，有需要再加開接種中心。



他提到，去年9月也曾召開同類的跨部門會議，要求民政事務專員擔起大旗，統籌、協調地區力量，組織專為長者而設的一站式接種活動，不少善長更送出心意包鼓勵。前後兩月下來共推動了逾40場活動，為超過7000位長者打針，有關事宜證明，只要民間、商界、政府共同出力，力量到位便一蹴而就。他說，雖然第五波疫情來勢兇猛，但希望市民不要灰心：

香港過去經歷多重挑戰、難關、疫情，我們最後都可戰勝。以前親身參與沙士、豬流感抗疫工作的畫面仍歷歷在目，最重要是有信心，有決心，我相信只要社會各界齊心一致，必可跨過今次疫境！

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責任編輯：郭詩詩