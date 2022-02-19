【Disney+動畫】奧斯卡得主執導《熊抱青春記》　非常青春期少女變巨型小熊貓

▲ 《熊抱青春記》

彼思首部由女導演執導的動畫長片《熊抱青春記》（Turning Red）本來安排3月在香港戲院上映，不過第五波疫情嚴重，戲院關閉，因此迪士尼公布《熊抱青春記》改為在Disney+上架。

《熊抱青春記》由加拿大華裔女導演石之予（Domee Shi）執導，當年在《超人特工隊2》（The Incredibles）同場加映的短片《包寶寶》（Bao）就是石之予導演的短片，並憑此贏得奧斯卡最佳動畫短片獎。

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探討母女關係

《包寶寶》以活化成可愛小孩的小包，帶出的母女故事，而今次導致的長片《熊抱青春記》再次透過電影探討與媽媽的關係。

故事意念非常破格有趣，講述一名13歲少女李美蓮（Mei Lee），除了要面對踏入少女成長期中身體、性情、人際關係的急劇變化之外，最特別就是她一激動秒速突變成為一隻超巨型小熊貓。

從初期發放的電影概念圖，見到這隻造型得意的小熊貓背著書包在學校出現，與周遭的學生形成強烈對比，喜感十足。

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