【寒冷天氣】寒冷天氣持續至下周二　明早部分地區低至8度【附分區氣溫】

▲ 寒冷天氣將會持續至下周二。

寒冷天氣警告現正生效。天文台表示，強烈冬季季候風正影響廣東，正午時分，本港市區氣溫下降至12度左右，新界再低兩三度。

天文台預測今日（19日）下午及今晚天氣密雲，間中有雨，天氣寒冷，吹清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日（20日）至星期二（22日）持續寒冷，雨勢較為頻密，風勢頗大，市區氣溫下降至8度左右，新界再低幾度。

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根據天文台自動分區天氣預報，明早7時正，部分地區低至8度，包括石崗、大埔、打鼓嶺，而屯門、沙田、西貢、坪洲、赤鱲角等僅有9度，而其他地方包括將軍澳、黃竹坑等就錄得10度至11度。

而寒冷天氣會持續數天，下周三及下周四早上仍然寒冷，天色好轉。根據九天天氣預報，明日氣溫介乎9至11度，天氣寒冷，密雲有雨，雨勢較為頻密。而下周一、二的氣溫相約，為8至11度，至下周三的氣溫稍有回升，錄得10至14度，當日天氣大致多雲。早上天氣寒冷及有幾陣雨。下午天色較為明朗。至於下周四至周六，部分時間有陽光，氣溫亦會分別回升至12至17度、13至19度、15至20度。

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記者：郭詩詩